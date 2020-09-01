Индия: под предлогом пандемии власти меняют школьную программу

Под предлогом пандемии коронавируса власти индийского штата Карнатака распорядились об изъятии из школьной программы по истории упоминаний об Иисусе Христе и о пророке Мухаммеде. Это решение они объяснили необходимостью сократить школьную программу на 30 процентов, чтобы облегчить нагрузку для учащихся в условиях сложной санитарной обстановки.

Оппозиция не верит в предложенные проиндуистскими властями обоснования и утверждает, что правящая партия «хочет продвинуть свои собственные программы».

Со своей стороны, архиепископ Бангалора Петер Мачадо заявил: «Индия известна во всем мире своим единством в многообразии. Для всего мира мы — пример уважения и гармонии между общинами, и если это изменится, то мы утратим ту светскую Индию, которой гордимся».

Монсеньор Мачадо подчеркнул, что правительство штата вторгается в вековые ценности конституции, и призвал пересмотреть это решение.

Источник: Vatican News