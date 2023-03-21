Иерусалимский патриархат: израильские радикалы напали на храм Успения Богородицы в Гефсимании (+ ВИДЕО)

Два израильских радикала напали на храм Успения Богородицы в Гефсимании утром 19 марта, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальный сайт Иерусалимского патриархата.

Патриархат, Патриарх Феофил III, Священный Синод и Братство Гроба Господня «осуждают террористическую атаку, совершенную сегодня утром во время воскресного богослужения двумя израильскими радикалами, напавшими на Гефсиманскую церковь в Иерусалим, где находится гробница Девы Марии, – говорится в официальном сообщении. – Патриархат также осуждает попытку причинить физический ущерб архиепископу Иоакиму, совершавшему богослужение, и нападение на одного из священников церкви».

Как утверждают в Патриархате, нападения израильских радикалов на храмы, кладбища, клириков и принадлежащие христианам здания происходят в Святой Земле «почти ежедневно». Несмотря на призывы христианских Церквей, эта ситуация не вызвала адекватного ответа ни на местном, ни на международном уровне, говорится в коммюнике.



Видеозапись нападения: