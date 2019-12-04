«И я понимаю: да, это кому-то надо»: о новой общине «Вера и свет» в Санкт-Петербурге

7 мая 2019 года умер Жан Ванье, основатель «Ковчега» – общин-поселений для умственно-отсталых людей, и движения «Вера и свет» – общин, в которые входят семьи с взрослыми умственно отсталыми детьми – «ребятами», как их называют, избегая слова «инвалид», – и их друзья – неравнодушные люди, которые хотят разделить с ними жизнь. В России пока нет «Ковчега», но общин «Вера и свет» становится всё больше и больше, причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. С членами одной из молодых общин северной столицы мы встретились и поговорили.

«Путь в тысячу ли начинается с первого шага»

Российская «Вера и свет» – часть международной семьи движения. Всё началось с паломничества в Лурд во Франции на Пасху 1971 года. Несколько тысяч семей с «особенными» детьми решили собраться вместе. В то время не только общество, но и Церковь не была готова выйти навстречу таким людям. Наверное, она еще просто не знала, что такие люди умеют радоваться Пасхе, не меньше, а, может быть, и больше, чем все остальные. Организаторы паломничества, среди которых был Жан Ванье, предложили семьям с детьми найти в своих приходах людей, которые смогут их сопровождать в путешествии. Паломничество готовилось несколько лет, без интернета и других современных средств связи по-другому бы и не получилось. Зато за это время образовались группы, которые кроме решения организационных вопросов вместе читали Евангелие, молились, играли, пели песни, дружили, таким образом помогая «особым» детям почувствовать себя полноценной частью Церкви. Когда паломничество закончилось, решили устроить завершающую встречу. Отец одного из ребят встал и спросил: «А мы можем продолжать встречаться?». Так зародилось движение «Вера и свет».



Солнечная горка под небом голубым

В Санкт-Петербурге в 2016 году был организован уникальный в России проект – лагерь для семей с детьми с синдромом Дауна (в Европе этот синдром называют «трисомия 21»). В организации принимали участие Мишель Обри, член общины «Эммануэль», бывший генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге; отец Павел Сысоев, католический священник-доминиканец из города Бордо (Франция), одно из его служений которого – сопровождение родителей «особых детей»; Элизабет Бизбрук, педагог Фонда Жерома Лежена, консультант по трисомии-21, а также священники Русской Православной Церкви. Местом проведения лагеря стала база отдыха «Солнечная горка».

На неделю съехались семьи с детьми, волонтеры, педагоги, священнослужители. Цель проекта – дать поддержку родителям. Сами родители делились друг с другом опытом и болью. Священники отвечали на непростые вопросы, признавали, что иногда ответов нет, говорили о том, какое значение для Бога имеют люди с особенностями. Специалисты проводили обучение. Для детей было организовано творческое общение. После окончания выезда и традиционной для таких мероприятий завершающей встречи у участников возникло желание общаться дальше.

Образовалась группа с таким же названием «Солнечная горка», которая решила попробовать жить в ритме и духе веросветовского движения. А затем пришло решение войти в семью «Вера и свет». И так из лагеря «Солнечная горка», который планировался как разовое мероприятие, появилась община «Под небом голубым». Всего в Санкт-Петербурге сейчас собирается четыре общины «Вера и свет».

Праздник распознавания

Когда в движении «Вера и свет» возникает новая община, вначале она просто собирается в течение года, а потом ее члены обращаются к ответственному за все общины в России с просьбой принять их в движение. Этот ответственный или кто-то из опытных членов движения приезжает, устраивает что-то вроде экзамена и в конце концов «признаёт» новую общину. По этому случаю устраивается «праздник распознавания». После этого в общине выбирается ответственный на четыре года. В выборах участвуют все, в том числе «ребята». В первом туре каждый пишет по три имени. Тех, кто «побеждает», спрашивают, хотят ли они взять на себя это служение. Во втором туре в совместном обсуждении составляются три списка. Первый – качества этого человека, которые будут помогать ему быть ответственным. Второй – то, что может ему помешать. А третий – то, чем община может помочь этому кандидату, особенно в том, что касается списка его «недостатков». Например, если он не владеет компьютером, выбрать того, кто будет этим заниматься. Всё это занимает много времени, но результат того стоит. А затем происходит тайное голосование. Одна из кандидатов в ответственные пошутила, что если бы так проходили выборы в нашей стране, то всё, возможно, было бы намного лучше.

Ответственная

Ирина Левина, одна из организаторов лагеря «Солнечная горка» и одна из кандидатов в ответственные общины «Под небом голубым», назвала выборы благословением. «Особенно тот момент, когда община говорит о том, что доверяет тебе, когда перечисляются дары и таланты, которые у тебя есть. Я храню у себя этот список, мне кажется, его стоит периодически перечитывать, это такие ориентиры, к которым хочется стремиться», – рассказала она.

В конце концов ответственной стала Лена Ланцова. Она проработала восемь лет психологом в сфере образования, но никогда не была связана с благотворительными организациями. О «Солнечной горке», а потом и о движении «Вера и свет» она узнала в соборе Феодоровской иконы Божией Матери, в котором прошла катехизацию в 2008 году. «Когда мне говорят, что нужно помочь, я ‘покупаюсь’ и иду, – рассказывает она. – А потом начинаю думать: а нужны ли наши усилия кому-нибудь? Ведь уже существует столько благотворительных организаций, которые занимаются помощью, в том числе, людям с особенностями. Но достаточно встретить одного такого человека… У нас есть чудесный Митя, у него синдром Вильямса и ДЦП. Его мама Галина говорит, что Митя стремится пойти на встречу общины даже тогда, когда болен. И я понимаю: да, это кому-то надо».



Не только человеческими усилиями

Лена признается, что на самом деле не только Мите хорошо с членами общины, а всем хорошо вместе. Именно поэтому она и приняла решение стать ответственной, несмотря на возраст в 56 лет: всё-таки принято считать, что активность проявляют скорее молодые. Кроме того, у Лены полный рабочий день и пятидневка, престарелые родители на попечении (в настоящий момент, к сожалению, уже один), своя собственная семья, которой нужно уделять внимание. «Сложно было поверить, что я справлюсь, – делится Лена. – На выборах из четырех кандидатов трое передо мной просто отказались, сославшись на те причины, которые я держала у себя в голове. И мне пришла на сердце строчка из Евангелия: ‘Жатвы много, а делателей мало’. К тому же все уже устали и хотели кушать. И я согласилась». «А вечером подумала: ‘не справлюсь’, – продолжила Лена. – Но если не я, то кто?»

Община «Под небом голубым» состоит не из идеальных организаторов и исполнителей. Она состоит из людей, которые делают то, что в их силах, и руками тех людей, которые рядом. Не всё идет гладко, но в итоге получается. В этом есть некая загадочность, хотя для верующих людей, из которых в основном состоит община, никакой загадки нет. «Кроме того, всё время нужно искать новые решения, – продолжает Лена. – Невозможно всё спланировать заранее, нужно всё время быть гибким и уметь перестраиваться». Не этому ли нас учат почти все библейские сюжеты и их герои?

Встречи

В центре каждой встречи общины «Под небом голубым», как и любой другой общины движения – чтение Евангелия и его проигрывание, когда определенная история как сценка разыгрывается по ролям. Это особенно нравится «ребятам», к тому же наилучшим образом позволяет им понять, вникнуть и начать переживать на собственном опыте всё, что сказано в Священном Писании. Родители и друзья не скрывают, что и для них во время проигрывания Евангелие открывается по-новому. Кроме того, есть момент молитвы, «шеринг», когда каждый может поделиться, чем прочитанный и проигранный отрывок откликнулся для него, и конечно, чаепитие, которое в движении любят называть празднованием. Встречи проходят раз в месяц, членов в общине не меньше двенадцати, поэтому почти всегда есть повод отпраздновать чей-то день рождения.

Кроме того, два раза в год все четыре «Веросветовские» общины Санкт-Петербурга проводят ярмарки – пасхальную и рождественскую. Накануне устраивают мастерские, на которых все вместе изготавливают то, что будут продавать на ярмарке. Собранные деньги делят между четырьмя общинами. Средства идут на организацию выездов, которые проходят минимум раз в год. Все четыре общины Санкт-Петербурга собираются в Елизаветино. Община «Под небом голубым» планирует этим летом на неделю отправиться в Судаково под Приозерском.



Галина – мама Мити

Галина несколько лет назад переехала вместе со своим взрослым сыном Митей, сестрой и мамой в Петербург из Перми именно потому, что там не было почти никаких возможностей для развития взрослых инвалидов. У Мити, как уже упоминалось выше, синдром Вильямса и ДЦП. Сама Галина 40 лет проработала в коррекционной школе. В Петербурге они начали ходить на занятия в «МастерОК» – адаптивные мастерские, бассейн и скалодром: у Мити «синдром белого ребенка», понижен тонус мышц, если их постоянно не развивать, они атрофируются. Кроме того, семья стала членом ГАООРДИ – ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов.

«Всю жизнь у меня был интерес к религии, к православию, – рассказывает Галина. – Знакомый рассказал о катехизации в Феодоровском соборе, и я стала посещать курсы. А однажды мы случайно попали на праздник ‘Веры и свет’. Митя тогда был в бабочке, все обращали на него внимание. Собственно говоря, с тех пор все меня и знают как ‘маму Мити’. А мы как пришли на первую встречу ‘Веры и свет’, так и остались».

В Церкви с распростертыми объятиями

«’Вера и свет’ для нас важна главным образом потому, что дает нам возможность воцерковляться в полной мере, – продолжает Галина. – Когда мы пытались приходить с Митей в православные храмы раньше, например, в нашем родном городе, у нас, к сожалению, был очень негативный опыт. Когда я держала Митю на руках, потому что он не мог стоять, мне говорили: что вы держите такого большого? Когда я отвечала, что он больной, мне говорили: мать нагрешила, вот ребенок и болен».

Удивительно, что Галина все-таки решилась пройти курсы катехизации, которые проходят в Феодоровском соборе ежегодно с сентября по май. «В одну из первых открытых встреч я подошла к священнику, отцу Алексию Волчкову, и сказала, что мне не с кем оставлять Митю, что он особенный, и спросила, нельзя ли мне брать его с собой. Он ответил: ‘Ну, конечно, можно’. При этом настолько искренне, чуть не распростерши объятия, что меня это тронуло до слез».



Меняет людей, меняет жизнь

Недавно Митя попросил Галину научить его молиться. Но не только он меняется. Так как Галина долго проработала в коррекционной школе, то признаётся, что переняла из системы авторитарную манеру общения. А на встречах «Под небом голубым» общаются совершенно по-другому. «Ребятам» позволяют всё, но при этом не разрешают лишнего. «К ним относятся как к настоящим», – говорит Галина. Она понимает, что Митя уже взрослый и сформировавшийся, что пора перестать давить, нужно научиться слушать его и слышать.

«Все мы смертны и, к сожалению, внезапно смертны. Меньше всего мне хочется думать о том, что мой ребенок попадет в ПНИ», – говорит Галина. К сожалению, в России нет «Ковчега» – дома, где с особыми ребятами живут друзья-волонтеры. Но члены общины «Вера и свет» не оставят своих в беде. Так, когда один из «ребят» остался без родственников, его вначале навещали друзья, а потом, к счастью, он стал жить с тетей.

Литургия «Веры и свет»

Всё время, пока община «Вера и свет» существовала в Петербурге, ее члены молились о священнике, который смог бы их окормлять. Такой священник появился – иерей Димитрий Симонов, настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла при Университете имени Герцена. А через некоторое время указом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия он был назначен духовником общин «Вера и свет» в Петербурге.

Раз в месяц для православных членов всех четырех общин проходит Божественная Литургия в храме Апостолов Петра и Павла. Отец Димитрий рассказывает, что она не имеет принципиальных отличий. «Главное – не затягивать, – объясняет священник. – Она не должна быть длиннее Пасхальной Литургии. На Пасху ведь никто не читает ектеньи, записки, никаких дополнительных молебнов с акафистами. Она должна быть целостной. Существует мнение, что ее надо сокращать в каких-то местах, но мы не сокращаем». Проповедь отец Димитрий читает, стараясь обращаться ко всем присутствующим, в том числе к «ребятам». И вообще они здесь – полноправные участники богослужения, как оно и задумано в Церкви.



Не социальная организация, но община и дружба

«Община ‘Вера и свет’ – это не социальная организация, – верит отец Димитрий. – Это община, принцип ее жизни заложен в дружбе, причем как ее понимает Церковь – совместная молитва, любовь, доверие, помощь. ‘По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою’. ‘Ребята’ чувствуют себя на одном уровне со всеми остальными, нет ощущения, что кто-то опекает, а кого-то опекают».

«Есть правила, традиции, устав, границы, в конце концов, но в рамках этих границ столько свободы, – говорит Ирина Левина. – Когда я советовалась по поводу каких-то затруднений с более опытными членами движения из Москвы, они говорили мне: соберитесь, обсудите и как вы решите, так и будет».

В «Вере и свет» мало что нельзя, практически всё можно. Не существует правильного и неправильного, главный принцип – это дружба и доверие. А еще у всех членов есть один общий друг – Бог, Которому доверять, может, не всегда получается, но Который точно всегда доверяет нам.

Источник: Благовест-инфо