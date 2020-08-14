Христианская молодёжь Ливана активно участвует в восстановлении Бейрута

Тысячи молодых ливанцев принимают активное участие в восстановлении города после взрывов в порту ливанской столицы 4 августа. Волонтёры очищают Бейрут от мусора и раздают населению предметы первой необходимости. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Бейрут нуждается в продуктах, одежде и лекарствах. «Поддержка благотворителей из фонда ‘Помощь Церкви в беде’ по всему Ливану абсолютно необходима для поддержания христианского присутствия на Ближнем Востоке в условиях конфликта, насилия, потрясений и трагедий», – сказал Невилл Кирк-Смит, руководитель британского отделения благотворительной организации. Тысячи молодых христиан добровольно мобилизовались для оказания помощи после катастрофы, вызванной взрывом около трёх тысяч тонн нитрата аммония, который разрушил портовый район Бейрута. Погибло более 200 человек и около 7.000 ранены.

Школы, монастыри и приходы работают как центры для беженцев, а группы молодых людей убирают всё, что могут, от мусора и распределяют самую неотложную помощь тысячам семей, оставшимся без крова, пояснил в интервью Vatican News монсеньор Туфик Бу-Хадир, глава маронитской Патриаршей комиссии по делам молодёжи, которая участвует в проекте фонда «Помощь Церкви в беде». Цель проекта – обеспечить продуктами питания 5.000 семей, пострадавших от взрыва. Монсеньор Бу-Хадир описывает тяжкие страдания, которые претерпевают многие люди, которые отчаянно ищут своих пропавших близких, пытаясь опознать изуродованные тела, помещенные в импровизированный морг.

Прелат также сообщил о том, что в наиболее пострадавшем от взрыва районе Ашрафия, где живут в основном христиане, в развалинах было найдено тело 25-летнего маронита по имени Джо, умершего с крестом в руке. Молодой человек, по словам монсеньора Бу-Хадира, не поддался искушению покинуть свою страну в поисках лучшего будущего: он хотел остаться, чтобы, образно говоря, «поливать кедр», национальный символ Ливана, желая внести личный вклад в благо своей страны. «Теперь Джо полил кедр своей кровью», – добавил монсеньор Бу-Хадир.

«Я пережила 15 лет гражданской войны и всё же не могла представить, что такое ужасное событие может случиться с нашим народом, – прокомментировала сестра Ханан Юсеф, монахиня Конгрегации Божьей Матери Милосердия Доброго Пастыря. – Людям больше, чем когда-либо, нужна помощь. Мы очень благодарны за молитвы и поддержку нашим дорогим друзьям из ‘Помощи Церкви в беде’».