Христианская молодёжь из стран Черноморского региона собралась в Одессе

С 23 по 27 октября в Одессе проходит Черноморская молодёжная Агора, в которой принимают участие 40 делегатов из Румынии, Молдовы, Болгарии, Грузии и Украины. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Встреча на тему «В дружбе с Христом, в дружбе со всеми» началась в Одесском лютеранском центре; среди её организаторов – Международный форум движения «Католическое действие» и Украинская Греко-Католическая Церковь, которую на встрече представляет глава Одесского экзархата епископ Михаил Бубний. Подобные собрания уже проходили в 2013 и 2014 годах. Главным мотивом тематического семинара стал призыв Папы Франциска из постсинодального Апостольского обращения Christus vivit: «Я предлагаю молодым людям выйти за рамки групп друзей, строить социальную дружбу и стремиться к общему благу» (CV, 169).

Встреча собрала молодых людей, активно участвующих в церковной жизни на приходском, епархиальном и национальном уровнях; в этом году в Одессе они делятся опытом действенной веры в своих странах, объединённых черноморским побережьем. Среди гостей молодёжной Агоры – Джоэле Анни из итальянского «Католического действия», который принимал участие во всех этапах работы Синода епископов по вопросам молодёжи (2018 г.); отец Степан Мышковский (Украина), Ирина Борисова (Болгарияи), Челина Димитру из румынского «Католического действия», – участники Предсинодального собрания, а также Константин Акопашвили из Грузии, участвовавший в Постсинодальном форуме молодёжи. Используя личный опыт работы на ватиканском Синоде, делегаты черноморских стран обсуждают послание Christus vivit и его воплощение в конкретной жизни молодых людей из разных Церквей; определяют главные вызовы, связанные с христианским воспитанием, семьёй, экуменизмом, проблемами экологии, трудом и мирным сосуществованием.

В субботу 26 октября будет утвержден Заключительный документ молодёжной Агоры, а также составлено специальное послание католическим епископам Румынии, Молдовы, Болгарии, Грузии и Украины, в котором найдет свое выражение общность целей и будут обозначены проекты служения поместным Церквам и гражданскому обществу стран Черноморского региона. Молодёжный форум завершится в воскресенье 27 октября Святой Мессой в одесском католическом Кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии.