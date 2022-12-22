Христиане Европы опасаются нового геноцида армян

Несколько христианских организаций обратились к европейским политикам с просьбой помочь избежать эскалации в Арцахе, сообщает русская служба Vatican News.

В прошлое воскресенье во время молитвенной встречи с верующими на площади Святого Петра Папа Франциск выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Лачинском коридоре, в особенности нестабильной гуманитарной обстановкой, усугубленной зимними холодами. Речь идет о продолжающейся блокаде Нагорного Карабаха, о военных угрозах Азербайджана и о систематических нарушениях соглашения, заключенного после шестинедельной войны в 2020 году. В регионе тяжко нарушаются права армянского населения, о чем заявила в специальном обращении к итальянскому правительству армянская община Рима. С подобным заявлением выступила и французская католическая ассоциация поддержки христиан Ближнего Востока l’Oeuvre d’Orient.

Конференция европейских Церквей и Всемирный совет Церквей, объединяющие христиан разных конфессий, обратились с посланием к главе европейской дипломатии Жозепу Борреллю с воззванием о помощи армянскому населению Арцаха (Нагорного Карабаха). Христианские лидеры пишут, что азербайджанцы отрезали местному армянскому населению доступ к коммуникациям и к газовому топливу. «В этих обстоятельствах, — говорится в послании, — опасение нового геноцида армян нельзя игнорировать». Речь идет о риске гуманитарной катастрофы для 120 тысяч жителей армянской национальности, пишут авторы экуменического послания, заявляя о тяжких нарушения прав человека со стороны вооруженных сил и органов безопасности Азербайджана. В особенности вызывает опасение судьба тяжелобольных, госпитализированных в больницу Степанакерта, которых необходимо перевезти в Ереван, однако это невозможно из-за их состояния. Христиане двух экуменических организаций просят Евросоюз о содействии, чтобы открыть Лачинский коридор. «Кроме того, — гласит послание, — мы просим сделать все, что в ваших силах, чтобы обеспечить продолжение мандата нынешней миссии мониторинга Евросоюза на границе между Арменией и Азербайджаном, включая Лачинский коридор, для обеспечения гражданского контроля независимо от ситуации вдоль коридора».



(На фото — Церковь Вознесения в Бердзоре)