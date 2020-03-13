Храм Святого Семейства в Барселоне закрыли для посещений и приостановили в нем строительные работы

Всемирно известный Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне – до сих пор незавершенный шедевр архитектора Антонио Гауди – будет закрыт для посетителей на неопределенный срок, начиная с 13 марта, во избежание распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе собора, передает ТАСС.

В документе отмечается, что «было решено прекратить строительные работы и посещение храма». «Мера принимается для защиты посетителей и сотрудников» храма «от возможного риска заражения», уточняется в пресс-релизе. «Храм будет закрыт на неопределенный срок, но ситуация будет периодически изучаться», – говорится в публикации.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас число инфицированных в Испанском королевстве превысило 3 тысячи, 86 человек умерли. Большинство заболевших выявлено в автономном сообществе Мадрид. Из-за заболевания было решено приостановить занятия в различных регионах страны.