Храм Гроба Господня снова открыт для посещения

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыли для посещения, при входе в святыню верующие должны надевать маски и соблюдать дистанцию.

В храме Гроба Господня 29 марта прошло праздничное богослужение. Накануне католики всего мира отметили Вход Господень в Иерусалим, передает телеканал «Известия».

Власти Израиля ослабили карантин, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Из-за пандемии святыня была закрыта для посещений с 10 июля 2020 года.

(Верхнее фото — Custodia Terræ Sanctæ)