Храм Гроба Господня снова открыт для посещения

Храм Гроба Господня снова открыт для посещения

Март 30, 2021

в Иерусалиме открыли для посещения, при входе в святыню верующие должны надевать маски и соблюдать дистанцию.

В храме Гроба Господня 29 марта прошло праздничное богослужение. Накануне католики всего мира отметили , передает телеканал «Известия».

Власти Израиля ослабили карантин, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Из-за пандемии святыня была закрыта для посещений с 10 июля 2020 года.

(Верхнее фото — Custodia Terræ Sanctæ)

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