Государственная Дума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей. Действие закона распространяется на интернет, СМИ, рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы, сообщает РИА Новости.

Документом вводится запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

В частности, будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола. Также нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.

За нарушение закона будут грозить крупные штрафы.

Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.

Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до десяти миллионов для организаций. Иностранца за такое могут выдворить из России.

За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.

Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.