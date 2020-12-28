Госсекретарь США приветствовал возвращение главы белорусских католиков в страну

Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал возвращение из Польши в Белоруссию главы Римско-Католической Церкви в республике митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

«Рад в связи с тем, что власти Белоруссии разрешили архиепископу Кондрусевичу, главе Римско-католической церкви в Белоруссии, вернуться домой к своей пастве. Это победа для свободы вероисповедания. С возвращением, архиепископ!» — написал глава американской дипломатии в воскресенье на своей странице в Twitter.

В четверг в Белоруссию из Польши после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия вернулся архиепископ Кондрусевич. Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко из уважения к Папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши. В МВД заявляли, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание «необоснованного использования».

Источник: РИА Новости