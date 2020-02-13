Главный редактор Vatican News Андреа Торниелли: «Великие мечты» Папы Франциска об Амазонии

Взгляд Папы на регион: конкретные пути для человеческой экологии, принимающей во внимание бедных, для признания ценности культур и для миссионерской Церкви с амазонским лицом.

«Грёзы – это привилегированное пространство для поиска истины. Бог также неоднократно говорил через сновидения». Эти слова, произнесенные Франциском в декабре 2018 года в одной из проповедей на Мессе в Доме Святой Марфы и отнесенные к молчаливому реалисту Иосифу, помогают нам осмыслить взгляд Папы на Амазонию, выраженный в постсинодальном увещании. Этот текст написан как любовное письмо, которое изобилует поэтическими цитатами. Они помогают читателю войти в контакт с изумительно красотой этого региона, но также с его повседневными драмами. Почему же Епископ Рима пожелал придать Синоду, ограниченному только одним регионом, универсальную ценность? Почему Амазония и ее участь должны касаться нас с вами?

Страница за страницей, в послании звучит ответ. Во-первых, потому, что всё взаимосвязано: в самом деле, равновесие нашей планеты зависит от состояния здоровья Амазонии. И поскольку забота о людях и забота об экосистемах не могут быть отделены друг от друга, нас не могут оставить безучастными ни уничтожение человеческого и культурного богатства индейских народов, ни разрушение и экстрактивистская политика обезлесения. Но есть еще один элемент, который делает Амазонию универсальной. В какой-то мере происходящие там процессы предвосхищают проблемы, уже приближающиеся к нам: это эффекты глобализированной экономики и финансовой системы, всё менее приемлемой для человеческой жизни и для окружающей среды; сожительство народов и культур, глубоко различных между собой; миграция; необходимость защищать творение, которому угрожают смертельные раны.

«Querida Amazonia», главный персонаж послания любви Папы Франциска, – это прежде всего вызов для Церкви, призванной найти новые пути для евангелизации, возвещая сердцевину христианского послания, то есть керигму, которая являет Бога милосердия: Он же возлюбил мир до такой степени, что принес в жертву на Кресте Своего Сына. В Амазонии человек – это не болезнь, которую надо победить, чтобы вылечить природу. Коренные народы Аамазонии следует защищать, вместе с их культурами и традициями. Но они также имеют право на евангельское свидетельство. Они не могут быть исключены из миссии, из пастырской заботы Церкви, так хорошо представленной прожженными солнцем лицами многочисленных старых миссионеров, способных по нескольку дней плыть на каноэ только ради того, чтобы встретиться с ничтожно маленькими группами людей и принести им Божию нежность вместе с возрождающим утешением Его Таинств.

Своим увещанием Папа Франциск выражает взгляд, выходящий за пределы диалектических диатриб, которые в конечном счете изобразили Синод как референдум о возможности рукоположения женатых мужчин. Этот вопрос обсуждается уже давно и может обсуждаться и в будущем, потому что «совершенное и постоянное воздержание… конечно же, не требуется самой природой священства», как утверждает Второй Ватиканский Собор. На этот вопрос Преемник Петра, после молитвы и размышлений, решил ответить тем, что он не предусматривает изменений или дальнейших исключений из правил, уже существующих в церковной дисциплине, но призывает отправляться от самого существенного: от веры, воплощенной в жизнь, от обновленного миссионерского порыва, плода благодати, то есть плода открытости для деяния Бога, а не маркетинговых стратегий или коммуникационных технологий религиозных инфлюенсеров.

«Дорогая Амазония» приглашает дать «специфический и смелый» ответ, пересматривая организацию и церковные служения. Она призывает к ответственности всю Католическую Церковь, дабы она почувствовала на себе раны этих народов и проблемы общин, не имеющих возможности совершать воскресную Евхаристию. Она призывает ответить с щедростью, направив новых миссионеров, признавая ценность всех дарований и ставя основной акцент на нерукоположенных церковных служителях и на служениях, которые можно стабильно вверить мирянам, в том числе женщинам, посредством официального признания. Как раз в том месте, где Франциск говорит о незаменимом вкладе женщин, он напоминает, что в Амазонии вера была передана и сохранилась живой благодаря присутствию «сильных и щедрых» женщин, даже там, где «не было ни одного священника».

Источник: Vatican News