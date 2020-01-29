Глава ватиканской Конгрегации по делам посвященной Богу жизни рассказал о вызовах современному женскому монашеству

О вызовах, стоящих перед современными женскими монашескими сообществами, префект Конгрегации по делам Институтов Посвящённой Жизни и Обществ Апостольской Жизни кардинал Жуан Брас ди Авис в интервью журналу «Chiesa, donna, mondo» – «приложению для женщин» к газете «L’Osservatore Romano».

Кардинал охарактеризовал ситуацию с призваниями на различных континентах. Европа переживает по-настоящему трудный период: многие монастыри закрываются, немало монахинь покидает сообщества. Обратная ситуация в Азии, где число призваний растет. «Например, во Вьетнаме, коммунистической стране, в новициат ежегодно приходят около тысячи лиц. Такой же феномен мы наблюдаем в Африке, а вот в Латинской Америке имеет место застой», – констатировал иерарх.

По словам кардинала Ависа, в Европе монашеская жизнь имеет глубокие корни, но, по-видимому, исчерпал себя подход, в первую очередь, к формации, которая должна стать более персонализированной и систематической и продолжаться всю жизнь. Есть проблемы с ощущением братства и подходом к послушанию. Префект высказал убеждение в необходимости более глубокого взаимодействия между мужскими и женскими монашескими сообществами, между более богатыми и бедными орденами. «Иногда случается, – сказал он, – что пятеро женщин распоряжаются огромными материальными ресурсами, доставшимися им по наследству. Это большая проблема, так как материальные блага принадлежат не Конгрегации или этим пяти лицам, но всей Церкви. Мы провели два симпозиума на эту тему. Папа Франциск подсказал нам две вещи: во-первых, призвал к профессионализму, большей компетентности, поскольку финансы и управление ресурсами – это наука; во-вторых, указал на необходимость вернуться к евангельским ценностям».



Говоря о причинах, побуждающих монахинь покидать сообщество, кардинал-префект обратил внимание на влияние культурного контекста, в котором «трудно ответственно избрать что-то одно на всю жизнь»; на раны, которые некоторые люди скрытно носят глубоко в душе; на разочарование и злоупотребления властью. «Имеют место случаи, к счастью их совсем немного, когда генеральные настоятельницы, будучи однажды избранными, уже больше никогда не уступают своего места. Они готовы обойти все правила, даже изменить уставы, чтобы править до конца жизни. В сообществах находятся монахини, которые готовы им слепо подчиняться, не высказывая своего мнения. Часто это происходит по причине страха перед настоятельницей. Но в духе истинного послушания следует говорить то, что Господь советует в душе, со смелостью и искренностью, чтобы раскрыть глаза настоятельнице для принятия правильного решения. А потом уже быть послушными, как это делал Иисус», – сказал глава курирующей монашескую жизнь Конгрегации и напомнил, что согласно рекомендациям Папы Франциска в Риме для бывших монахинь был открыт специальный Центр помощи, поскольку выход из монашеской общины – это всегда тяжелый и травматический опыт.

Между тем, по словам кардинала Ависа, несмотря на все трудности, многие монахини стремятся присутствовать на «передней линии фронта», где им доводится рисковать жизнью и сталкиваться с презрением. «Женщины-монахини очень мужественны, очень храбры, возможно, благодаря силе материнства. Это то, что Папа Франциск просит всех нас ни в коем случае не утратить», – подвел итог префект Конгрегации по делам Институтов Посвященной Жизни и Обществ Апостольской Жизни в интервью ватиканскому женскому журналу.

По материалам Vatican News