Глава католического епископата Англии и Уэльса о последствиях брексита

Теперь, когда Великобритания официально покидает Евросоюз, у нас остается шанс выйти за пределы разделений, хорошо заметных сразу на многих уровнях нашего общества, – считает глава католического епископата Англии и Уэльса.

Кардинал Винсент Николс призвал своих земляков к повседневному творению добра: важно оставаться добрыми соседями, приветствовать на улице незнакомых людей и заботиться о самых уязвимых членах общества. «Таким образом мы способствуем общему благу в любой сфере жизни общества, от национальной политики до индивидуальной благотворительности, прежде всего по отношению к людям, находящимся в сложных ситуациях и на распутье. Как католики, вместе со всеми людьми доброй воли, мы стараемся сыграть свою роль в этом начинании», – сказал архиепископ Вестминстерский.

Соединенное Британское Королевство отныне перестало быть частью Евросоюза. Членство Великобритании в ЕС, длившееся 47 лет, официально завершилось в ночь на 1 февраля 2020 г. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 г. высказались за выход из ЕС. Тогда в голосовании приняли участие более 33 миллионов человек. С небольшим перевесом – 52% против 48% – победили сторонники Brexit.

По материалам Vativan News