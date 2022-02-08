Германия: участники «Синодального пути» призвали к введению женского священства

Участники «Синодального пути» – процесса, который проходит внутри католической общины Германии, – проголосовали 4 февраля за введение женского священства. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

На пленарной сессии «Синодального пути», проходившей в минувшую пятницу во Франкфурте, большинство участников поддержали рукоположение женщин. «За» высказались 174 человека, «против» – 30, воздержались 6. Это решение было воспринято экспертами как явный вызов Ватикану и лично Папе Франциску, который неоднократно повторял, что в Католической Церкви священство остается уделом мужчин. В документе, который называется «Женщины в служении Церкви», в частности, говорится: «В оправдании нуждается не участие женщин во всех видах церковного служения, а отстранение женщин от служения в священном сане».

Голосование по документу, который, как полагают, приведет к дальнейшему обострению отношений между либерально настроенными немецкими католиками и Ватиканом, состоялось в рамках Синодальной ассамблеи – высшего органа «Синодального пути». Членами ассамблеи являются немецкие католические епископы, 69 членов влиятельного реформистского движения «ЦК немецких католиков» и другие представители католической общины Германии. Среди членов ассамблеи, выступивших с критикой документа, были епископ Регенсбурга Рудольф Фодерхольцер, философ, лауреат Ратцингеровской премии за 2021 год Ханна-Барбара Герль-Фальковитц, теолог Марианна Шлоссер.

Голосование состоялось на следующий день после того, как члены консервативного немецкого движения «Новое начинание» призвали епископов всего мира высказаться против немецкого «Синодального пути». «Следующий раскол в христианском мире – уже на пороге, – заявили представители «Нового начинания». – И снова он начнется в Германии».

В тот же день, 4 февраля, члены Синодальной ассамблеи выступили за отмену обязательного целибата для священников Католической Церкви латинского обряда. Этот вопрос, считают участники заседания во Франкфурте, должен быть окончательно разрешен в ходе предстоящего Вселенского Собора.