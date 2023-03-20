Кардинал Паролин: Церковь в отдельной стране не может принимать решений по вопросам, касающимся дисциплины Вселенской Церкви

Пятая ассамблея «Синодального пути Католической Церкви в Германии» прошла 9-11 марта во Франкфурте. Участники приняли ряд документов по спорным вопросам, в том числе о благословении однополых пар и женском диаконате, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на католические СМИ.

Документ «Церемонии благословения пар, любящих друг друга», был принят большинством голосов. Только 9 из 58 епископов проголосовали против, 11 воздержались, отмечает CNA. Согласно документу, церемонии благословения однополых союзов в немецких храмах начнут совершать в марте 2026 года. Документ также разрешает приступать к причастию разведенным и повторно вступившим в брак католикам, чей первый брак не был аннулирован.

С критикой действий немецкого «Синодального пути» выступил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. «Церковь в отдельной стране не может принимать решений по вопросам, касающимся дисциплины Вселенской Церкви», – цитирует кардинала Паролина Crux. Подобные решения требуют тщательного обсуждения с Римом и с Церковью во всем мире, настаивает госсекретарь. Участники «Синодального пути», заявил Паролин 13 марта, «принимают решения, не соответствующие вероучению Церкви. Пусть даже они утверждают, что это делается в рамках канонического права, мы должны встретиться с ними и все обсудить».

В то же время кардинал не считает действия немецких католиков «бунтом» против Ватикана. «Давайте не будем говорит о бунте. В Церкви всегда были трения и разные точки зрения», – подчеркнул прелат.