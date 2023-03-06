Глава епископской конференции Германии ответил на опасения Ватикана по поводу постоянного Синодального совета

Синодальный совет Католической Церкви в Германии будет создан несмотря на позицию Ватикана, заявил журналистам глава епископской конференции Германии епископ Лимбургский Георг Бётцинг. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catholic Culture.

Также о планах создания Синодального совета епископ Бётцинг сообщил в письме, которое он направил в Ватикан 23 февраля. Текст письма был опубликован 1 марта, сообщает CNA.

Документ адресован трем кардиналам: госсекретарю Святейшего Престола Пьетро Паролину, префекту Дикастерии вероучения Луису Ладарии Ферреру, префекту Дикастерии по делам епископов Марку Уэлле и является ответом на их послание, адресованное епископу Бётцингу в январе. В письме куриальных сановников говорилось, что ни «Синодальный путь» Католической Церкви в Германии, ни сформированные им органы, ни немецкая епископская конференция не имеют полномочий создавать синодальные структуры на национальном, епархиальном или даже приходском уровне.

В своем ответе епископ Бётцинг заверяет ватиканских прелатов, что озвученная ими «обеспокоенность» относительно будущего Синодального совета воспринимается в Германии серьезно. Синодальный совет будет создаваться в течение трех лет, и германская сторона будет подробно рассматривать все богословские проблемы, обозначенные в письме кардиналов. Обсуждение этих проблем продолжится в Риме «как только это будет возможно», пишет епископ Бетцинг, но не раньше завершающей встречи «Синодального пути» во Франкфурте.

Пленум германской епископской конференции проходит в Дрездене. 1 марта, выступая на открытии пленума, Апостольский нунций в Германии архиепископ Никола Этерович подчеркнул невозможность создания в Германии Синодального совета.