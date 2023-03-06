Глава епископской конференции Германии ответил на опасения Ватикана по поводу постоянного Синодального совета

Глава епископской конференции Германии ответил на опасения Ватикана по поводу постоянного Синодального совета

Март 06, 2023

Синодальный совет Католической Церкви в Германии будет создан несмотря на позицию Ватикана, заявил журналистам глава епископской конференции Германии епископ Лимбургский Георг Бётцинг. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catholic Culture.

Также о планах создания Синодального совета епископ Бётцинг сообщил в письме, которое он направил в 23 февраля. Текст письма был опубликован 1 марта, сообщает CNA.

Документ адресован трем кардиналам: госсекретарю Святейшего Престола Пьетро Паролину, префекту Дикастерии вероучения Луису Ладарии Ферреру, префекту Дикастерии по делам епископов Марку Уэлле и является ответом на их послание, адресованное епископу Бётцингу в январе. В письме куриальных сановников говорилось, что ни «Синодальный путь» Католической Церкви в Германии, ни сформированные им органы, ни немецкая епископская конференция не имеют полномочий создавать синодальные структуры на национальном, епархиальном или даже приходском уровне.

В своем ответе епископ Бётцинг заверяет ватиканских прелатов, что озвученная ими «обеспокоенность» относительно будущего Синодального совета воспринимается в Германии серьезно. Синодальный совет будет создаваться в течение трех лет, и германская сторона будет подробно рассматривать все богословские проблемы, обозначенные в письме кардиналов. Обсуждение этих проблем продолжится в Риме «как только это будет возможно», пишет епископ Бетцинг, но не раньше завершающей встречи «Синодального пути» во Франкфурте.

Пленум германской епископской конференции проходит в Дрездене. 1 марта, выступая на открытии пленума, Апостольский нунций в Германии архиепископ Никола Этерович подчеркнул невозможность создания в Германии Синодального совета.

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