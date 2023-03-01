Германия: нунций подтвердил запрет на создание синодального совета

Апостольский нунций в Германии, выступая перед немецкими епископами, собравшимися на очередном пленуме в Дрездене, подчеркнул невозможность создания так называемого «синодального совета», передает Vatican News.

Архиепископ Никола Этерович был уполномочен заявить «ex officio», что даже епархиальный епископ не может учреждать «синодальный совет» на уровне епархии или прихода.

Представитель Святейшего Отца обратил внимание на то, что синодальность не означает «создание новых институтов, так как это грозит дальнейшим разрастанием бюрократии». Вместо этого в синодальном духе необходимо восстановить существующие епархиальные органы, такие как Совет священников, Коллегия консультантов, Пастырский совет и Совет по экономическим вопросам. Соборность — это «скорее вопрос духа и стиля, чем структуры», — подчеркнул архиепископ.

В качестве образца «синодальности» монс. Этерович сослался на действующий Синод епископов, который является хорошим примером такой структуры в Католической Церкви. Синодальные собрания, организуемые Генеральным секретариатом, являются регулярными событиями в жизни Церкви, кульминацией которых являются Общие собрания; обычно они длятся три недели и проходят под председательством Святейшего Отца. При каждом из Синодов создается Синодальный совет, срок полномочий которого истекает через три года, во время очередного Общего собрания. Он выполняет консультативную функцию и служит для продолжения работы Генеральной Ассамблеи и подготовки к следующей.

Архиепископ Этерович подтвердил неизменную актуальность Апостольского послания Ordinatio sacerdotalis от 1994 года, в котором Папа Иоанн Павел II отверг прием женщин в священство. Тот факт, что они не совершают таинств, не следует считать недостатком. При этом иерарх добавил, что Папа Франциск хочет, чтобы в руководящих органах Церкви было больше женщин.