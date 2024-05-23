Папа Римский заявил, что женщины не могут получать священный сан и быть хотя бы диаконами

В беседе с CBS News Папа Римский Франциск заявил, что женщины не могут быть рукоположены в диаконы, передает «Седмица».

Вышедший в понедельник вечером, 20 мая 2024 года, в США фильм «Папа Франциск: Первый» представляет собой расширенную версию интервью, показанного в программе «60 минут» накануне, в воскресенье 19 мая.

Журналист CBS Нора О’Доннелл спросила понтифика, будет ли у женщин когда-нибудь «возможность стать диаконом и участвовать в качестве священнослужителя в Церкви?» Франциск быстро ответил: «Нет».

Далее он пояснил: «Если это диаконы со священным саном, то нет. Но женщины всегда имели, я бы сказал, функцию диаконисс, не будучи диаконами, так? Женщины приносят огромную пользу как женщины, а не как священнослужители, но как служители в священных орденах».

Папа Франциск сказал CBS News, что именно женщины «движут вперед перемены, всевозможные изменения». «Они храбрее мужчин», — продолжил он. «Они знают, как лучше защитить жизнь. Женщины – искусные хранительницы жизни. Женщины великолепны. Они очень хороши. И освободить место в Церкви для женщин не значит дать им служение, нет. Церковь – это мать, и женщины в Церкви – это те, кто помогает развивать это материнство. Не забывайте, что именно женщины никогда не покидали Иисуса. Все мужчины бежали», — сказал Папа.

Затем О’Доннелл упомянула тот факт, что Франциск благословлял и омывал ноги женщин-заключенных, и что многие люди интерпретировали это как послание, которое понтифик пытался донести до изменения роли женщин в Церкви.

«Это правда, на этот раз там были только женщины, потому что это была женская тюрьма. И идея в том, что мужчины и женщины, мы все — дети Божьи», — ответил Папа.

«Все мы, мужчины и женщины, апостолы и можем вести за собой. Не будем забывать, что самыми храбрыми апостолами, самыми мужественными были женщины: Мария Магдалина, Мария Саломея, Мария Иаковлева. Они остались с Иисусом до самого конца», — сказал он.

Затем журналист CBS спросила, почему Папа «решил разрешить католическим священникам благословлять однополые пары».

Франциск опроверг эту интерпретацию. «Нет, я позволил благословить не союз. Этого нельзя сделать, потому что это не не таинство. Я не могу. Господь так сделал. Но благословить каждого человека — да. Благословение предназначено для ВСЕХ. Для всех», — сказал Папа.