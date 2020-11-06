Генеральный консул Республики Польша в России: «Я приглашаю всех сибиряков посетить нашу выставку…»

Как мы уже сообщали, 3 ноября в здании Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры была открыта выставка, посвященная 100-летию со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II. Приехавший по случаю этого знаменательного события в Новосибирск Генеральный консул Республики Польша в Российской Федерации господин Кшиштоф Свидерек дал блиц-интервью «Сибирской католической газете».

Здравствуйте пан Кшиштоф! Кто является организатором выставки, церемония открытия которой в столице Сибири прошла сегодня?

Организатором этой выставки является Генеральное консульство Республики Польша.

Организована ли подобная выставка в других городах Сибири?

Да, разумеется. Поскольку резиденцией Генерального консульства Польши за Уралом является Иркутск, основные торжества прошли именно в этом городе, на территории католического Кафедрального собора. Там мы вместе с епископом Кириллом Климовичем открыли целых две большие выставки. Одна из них носит название «Иоанн Павел II. Новорождение». Как раз эту выставку мы с епископом Иосифом Вертом открыли сегодня в вашем городе. Вторая же выставка была посвящена энцикликам святого Иоанна Павла II. Была отслужена торжественная святая Месса. Во дворе храмового комплекса был открыт воздвигнутый там памятник Святому Папе-славянину. Прозвучал большой концерт органной музыки с участием местных артистов, поскольку артисты из Польши из-за пандемии коронавируса, к сожалению, не смогли приехать. И, конечно же, мы пригласили всех присутствующих на «папскую кремувку». Это такие пирожные, которые Иоанн Павел II очень любил с юных лет и которыми его неизменно угощали во время его Апостольских поездок на родину, в Польшу. А в прошлое воскресенье (1 ноября) была открыта выставка и было предложено угощение «папскими пирожными» в столице Хакасии Абакане.

В каких городах можно ждать продолжения?

В ближайшее время – в Петропавловске-Камчатском, потом в Магадане и Владивостоке.

Вы упомянули о концертах в связи с открытием посвященных Папе-поляку выставок. Вы поддерживаете регулярные контакты с деятелями культуры?

Да. У нас давно налажены связи с домами культуры, филармониями, фольклорными коллективами… Генеральное консульство Республики Польша многое делает для распространения польского культурного и творческого наследия.

А могли бы Вы поделиться воспоминаниями из далекого 1978 года, когда в Польше стало известно об избрании земляка на Престол Святого Петра?

О, конечно, это одни из самых ярких моих воспоминаний. Я был тогда учеником старших классов, был дома, делал уроки. В комнате был включен телевизор. И вдруг оттуда звучит восторженный голос диктора: «Новый Папа Римский из Польши! Кароль Войтыла…». Я не верил своим ушам. И снова, и снова стремился услышать или прочитать эту ошеломляющую новость: по телевизору, по радио, в газетах… Я не мог поверить в то, что произошло, и был вне себя от радости.

Таким же образом эта новость была воспринята и по всей стране?

Вся Польша ликовала, все были в восторге. Праздновали во всех домах, в учреждениях, на рабочих местах…

Сама Польша после этого изменилась?

Коренным образом. Папа Войтыла совершил целый ряд Апостольских поездок на Родину, но и сами поляки стали гораздо чаще ездить в Рим. Год от года паломников становилось всё больше. Вся страна переживала духовное обновление.

А какие пожелания Вы, пан Кшиштоф, хотели бы передать нашей католической общине?

Я приглашаю всех сибирских католиков и вообще всех сибиряков посетить нашу выставку, а также прийти на концерты, посвященные Иоанну Павлу II. Такие концерты, если пандемия отступит, мы намереваемся в скором времени устроить в Новосибирске, в других городах вашей епархии, в том числе и с участием польских артистов… Эта программа будет продолжена в следующем году.

Огромное спасибо за беседу!

Беседовал Владимир Дегтярев

Фото — А. Эльмусов