В столице Сибири открылась выставк, посвященную 100-летию со дня рождения святого Иоанна Павла II

3 ноября в конференц-зале Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры состоялось открытие выставки, посвященной 100-летнему юбилею Святого Папы-Поляка, одного из величайших деятелей XX века Иоанна Павла II.

Церемонию возглавили ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Преосвященный Иосиф Верт и специально приехавший по этому случаю в главный город Сибири Генеральный консул Республики Польша в России господин Кшиштоф Свидерек. Ввиду продолжающегося режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией COVID-19, это знаменательное событие собрало не так много участников, однако это не уменьшило радости тех, кто в этот день всё-таки пришел почтить память Великого Папы. Следует отметить, что выставка пока проходит в своем «мини-варианте». В будущем на основе имеющихся ныне планшетов будут изготовлены большие стенды, и тогда церемония открытия будет повторена, причем в гораздо более торжественном ракурсе. Генеральный консул даже пообещал угостить всех участников того будущего «великого открытия» знаменитым «папским пирожным» (юный Кароль Войтыла очень любил посещать с друзьями кондитерскую в своем родном городе, где готовили такие «кремувки», а много лет спустя они стали непременным атрибутом его Апостольских путешествий на родную землю).

Пан Кшиштоф Свидерек в своем выступлении отметил, что Генеральным консульством Польши в Иркутске – а это самое восточное из действующих на сегодняшний день консульств Евросоюза – подготовлены две тематические выставки, посвященные 100-летию Великого Земляка всех поляков. Обе они были торжественно открыты на территории комплекса Кафедрального собора Непорочного Сердца Божией Матери в Иркутске, там же был воздвигнут и памятник Папе-Поляку. А теперь те же выставки совершают свое паломничество по городам Сибири и Дальнего Востока вплоть до далеких Камчатки и Магадана. Их цель – приблизить российским католикам, а также и всем людям доброй воли образ Иоанна Павла II, бывшего одной из крупнейших фигур прошлого столетия. Генеральный консул вручил Владыке Иосифу документ, в котором 27-летний понтификат Иоанна Павла II отражен в числах и статистических данных.

Далее Владыка Иосиф, господин Генеральный консул и присутствовавшие на церемонии сестры-елизаветки поделились своими свидетельствами-воспоминаниями о личных контактах со Святым Папой. Владыка впервые увидел Вселенского Архипастыря не на фотографии и не по телевизору, а лично, на Всемирной Встрече Молодежи, проходившей в Польше в августе 1991 г., будучи тогда сам «молодым», только что хиротонисанным в этот высокий сан епископом. Папа приближался на белом «папамобиле», чья миниатюрная модель поместилась теперь у входа выставки. А затем, спустя несколько лет, последовали и личные встречи. Однажды епископ католиков Западной Сибири был приглашен Римским Епископом на ужин. Совместная трапеза продолжалась около часа. Собственно говоря, главной целью приглашения было именно личное общение. Беседа шла на немецком языке, которым Папа-полиглот владел в совершенстве. Узнав, что епископ Иосиф родился и вырос в Караганде, Римский Епископ воскликнул: «О! Так там же долго жил и работал мой хороший друг, священник Владислав Буковинский!». «А он меня крестил…», – скромно ответил епископ Иосиф. Папа тогда задавал много вопросов о жизни католиков в Советском Союзе, проявляя при этом недюжинную осведомленность о реальном положении дел. Он не задал ни одного «наивного вопроса», чем часто грешат иностранцы, не представляющие себе ситуации в России, все его высказывания были точными и компетентными, показывающими, насколько глубоко он ориентируется в теме. В другой раз Преосвященный Иосиф встретился с Папой на его общей аудиенции, будучи в группе других епископов из разных стран. Епископы подходили по очереди к Святейшему Отцу, который по слабости здоровья тогда уже не мог сам обходить паломников. Стоявший рядом с Понтификом секретарь зачитывал ему имена по имеющемуся у него списку. «Епископ Верт, Новосибирск», – произнес секретарь. «Епископ Иосиф Верт», – откликнулся уже очень пожилой тогда Папа. А ведь епископов в Католической Церкви несколько тысяч! Какая же память была у этого святого человека, какая ясность ума! – подвел итог Владыка: «Это такие воспоминания, в которых, на первый взгляд, нет ничего особенного, но я буду помнить это всю жизнь! Я рассказываю вам это, чтобы вы могли своим детям и внукам рассказать: был у нас такой епископ, который своими глазами видел Святого Иоанна Павла II!».

Завершая свое свидетельство, Преосвященный Иосиф припомнил еще один случай. В составе большой делегации иерархов из России и Казахстана он был вновь приглашен Папой на ужин, по окончании которого Понтифик, как это положено вежливому хозяину, вышел в переднюю проводить своих гостей. Тогда он сказал им на прощание: «Знайте, что я каждый вечер молюсь за каждого из вас!». «Если этот Святой Папа, еще будучи в физическом теле, с которым связана масса ограничений, мог молиться за каждого из нас, то сколь же сильна его молитва за нас ныне, когда он находится на небесах!», – подчеркнул Владыка.

Пан Кшиштоф в своем слове отметил, что и ему посчастливилось несколько раз лично встречаться с Папой-соотечественником и даже пожимать ему руку. Было это в 2003 и 2004 году. А в 2002 г. он работал на Украине и был в числе главных организаторов визита Иоанна Павла II в эту страну. Тогда ему посчастливилось принять Святое Причастие из рук Папы. Произошло это на Мессе под открытым небом в Киеве. Папа тогда лично причастил тридцать человек, из которых поляков было двое – сам пан Кшиштоф и сестра-монахиня, которая, как оказалось, была родом из одного с ним городка. А в качестве свидетельства об огромной популярности Иоанна Павла II во всём мире Генеральный консул поделился историей своего пребывания в составе дипломатической делегации в далекой Боливии. Едва узнав, что дипломаты прибыли из «страны Папы Римского», местные чиновники тут же обеспечили им «зеленый свет» для немедленной встречи с министрами и высшими государственными функционерами. Это событие имело место в 1995 г., а Папа посетил Боливию в 1980 г. «Даже спустя столько лет дух Папы всё еще витал над этой страной!», – заметил пан Кшиштоф.

Сестра Каролина Краевска, CSSE, также вспомнила о своих встречах с Папой. Одна из них имела место в середине 90-х, непосредственно перед ее выездом на служение в Россию, в Сибирь. Тогда Иоанн Павел II велел ей передать большой привет епископу Иосифу Верту.

Сестра Доминика Соляревич, тоже из Ордена Сестер Святой Елизаветы, рассказала о своей аудиенции у Папы в Кастель-Гандольфо 7 августа 2002 г., приуроченной к 10-летию принятия ею монашеских обетов. Всего в той аудиенции участвовало около тридцати сестер из Польши. Заранее было условлено, кто из них и где будет стоять. «Мне довелось оказаться непосредственно справа от сидящего Папы. Сестры подходили под благословение, Папа не смотрел в мою сторону, а в моем мозгу пульсировала одна мысль: “Сейчас или никогда!”, – вспоминала сестра Доминика. – И тогда я набралась решимости, наклонилась к уху Папы (у него был слуховой аппарат) и прошептала: “Святой Отец, благословите меня!”. И когда Папа возложил на меня руки, меня словно пронзила молния! Это благословение начало действовать, постепенно преображая меня изнутри, очень многое меняя в моей жизни. Оно остается со мной до сих пор, и я явственно чувствую, как святой Иоанн Павел II ходатайствует за меня на небесах!».

Церемония открытия выставки, посвященной Иоанну Павлу II, завершилась общей фотографией всех ее участников: места рядом с Правящим Архиереем Преображенской епархии и Генеральным консулом заняли сотрудники Курии, пришедшие в гости сестры-монахини и юные воспитанники Центра детского развития «Божья коровка» с их воспитателями.