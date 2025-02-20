Гаити: зверства, которые должны потрясти весь мир

Гита Нараян, представитель ЮНИСЕФ на Гаити, выступила с заявлением о чудовищных страданиях, с какими приходится сталкиваться детям в этой стране, чье население – как подчеркнул Папа Франциск во время одного из недавних обращений к верным — находится в отчаянии.

«Дети Гаити продолжают подвергаться невообразимым ужасам и сталкиваться с нападениями вооруженных группировок», — напоминает Нараян.

11 февраля ученик одной из школ был убит из огнестрельного оружия прямо находясь за партой, а на днях двухмесячного ребенка преступники сожгли на глазах у матери. «Это чудовищное зверство должно глубоко потрясти мир, — пишет представитель агентства ООН. – Это выходит за рамки насилия, речь идет об атаке на само человечество».

«Мы просим власти государств и международное сообщество предпринять незамедлительные действия, — говорится в заявлении. – Защитите детей Гаити, защитите их права, обеспечьте им безопасность! Каждый ребенок заслуживает того, чтобы жить без страха. Мир не может больше молчать».



Источник: русская служба Vatican News