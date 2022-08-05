Гаити: архиепископ заявил о безразличии властей к сотням смертей

После публикации содержания беседы Папы Франциска с представителями Общества Иисусова из Канадской иезуитской провинции, в которую входит также Гаити, архиепископ Порт-о-Пренса монсеньор Макс Леруа Мезидор прокомментировал слова Святейшего Отца: Папа выразил опасение, что Гаити может пасть «в бездну отчаяния», и пригласил Церковь к молитве и покаянию. Передает русская служба Vatican News.

После убийства 7 июля президента страны Жовенеля Моиза в пригороде гаитянской столицы Сите-Солейл разразилась война криминальных группировок, в результате которой были убиты сотни человек, а тысячи были вынуждены бежать из бидонвилля. 27 июля был совершен поджог, от которого серьезно пострадал кафедральный собор Успения, расположенный в самом центре столкновений. Однако перед всеми этими фактами власти и полиция кажутся бессильными и незаинтересованными, рассказал архиепископ Порт-о-Пренса. По его словам, причина столкновений в трущобах – политические и экономические. Вооруженные группировки, виновные в беспорядках, связаны с политическим лидерами, и они хотят контролировать проблемные территории в виду предстоящих выборов. Однако в их действиях есть и экономические мотивировки: боевики похищают людей с целью выкупа, истребованного у местных жителей и торговцев.

Архиепископ Макс Леруа Мезидор отмечает «слабую» реакцию властей. Не было сделано никакого заявления о ситуации в Сите-Солейл, где с 8 по 15 июля в ходе столкновений погибли сотни человек. У народа сложилось впечатление, что правительство не намерено положить всему этому конец. В специальном послании Епископской конференции Гаити от 29 июля иерархи ставят ряд вопросов: почему государство не предпринимает никаких действий, не прибегает к правосудию, чтобы обезвредить преступников? Неужели невозможно отрезать путь к тем источникам, из которых преступным группировкам поставляется оружие и боевое снаряжение? Быть может, сложившаяся ситуация является для кого-то выгодной? «Мы ожидаем более энергичной и решительной реакции от властей», — подчеркивает архиепископ Мезидор. Он отмечает также, что в Гаити прибывает «слишком много оружия», поэтому необходимо ужесточить таможенный контроль и внести ясность в то, что происходит с оружием, конфискованным таможней. «Необходимо реализовать серьезное разоружение, и нам могли бы помочь страны-друзья Гаити. Мы не первые, кто оказался в подобной ситуации, и можем взять за образец работу, проведенную другими в этой сфере, чтобы снова жить в мире и свободно перемещаться, уважая законы и принципы», — утверждает архиепископ Порт-о-Пренса, отмечая, что с нестабильностью следует бороться также посредством улучшения условий жизни людей. В Сите-Солейле люди живут в неприемлемых условиях, у них нет санузлов, канализации, питьевой воды и электричества. За четверть часа дождь может спровоцировать наводнение во всем районе. Иерарх считает, что правительство практически не принимает в расчет проблемы жителей трущоб: «Необходимо, чтобы все приняли их во внимание, необходим настоящий общенациональный диалог и минимум консенсуса, чтобы найти выход из этого кризиса, затрагивающего всех, — считает архиепископ столицы Гаити, который также призывает: «Давайте молиться, доверять Богу, надеясь на лучшее завтра, потому что мы знаем, что с помощью Его благодати наша страна вновь поднимется».