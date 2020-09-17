«Fratelli tutti» – энциклика для всех братьев и сестер

В некоторых странах возникли дискуссии о названии новой Папской энциклики, о том, как перевести его в инклюзивном смысле. Но энциклика уже сама по себе является универсальным посланием, и Папа Франциск желает обратиться в ней к сердцу каждого без исключения человека. Энциклика будет опубликована 4 октября, как об этом сообщил 16 сентября Зал Печати Ватикана. В рубрике «Колонка редактора» ресурса Vatican News был в связи с этим опубликован следующий текст, вышедший из-под пера руководителя этой информационной службы Андреа Торниелли.

Fratelli tutti: такое название Папа выбрал для своей новой энциклики, посвященной, как гласит подзаголовок, «братству» и «социальной дружбе». Оригинальный заголовок на итальянском языке останется в неизмененном виде, то есть без перевода, на всех языках, на которых будет распространяться документ. Как уже известно, первые слова нового «окружного послания» (это и есть значение слова «энциклика») вдохновлены великим Святым из Ассизи, имя которого избрал себе Папа Франциск.

В ожидании, когда будет обнародовано содержание этого послания, с которым Преемник Петра намерен обратиться ко всему человечеству и которое он подпишет 3 октября на гробнице Святого, в последние дни мы наблюдали дискуссии, нередко с оттенком беспокойства, по поводу единственного известного нам элемента: названия и его значения. Поскольку речь идет о цитате святого Франциска (она находится в Увещеваниях 6,1, FF 155), Папа, разумеется, не вносил в нее поправок. Но было бы абсурдом думать, что в формулировке названия содержится некое намерение исключить из адресатов более половины человечества, а именно женщин.

Напротив, Папа Франциск выбрал слова Святого из Ассизи, чтобы положить начало важному для него рассуждению о братстве и о социальной дружбе, и поэтому он желает обратиться ко всем сестрам и братьям, ко всем мужчинам и женщинам доброй воли, населяющим Землю: ко всем включительно и никого не исключая. Мы живем во времена, отмеченные войнами, бедностью, миграцией, климатическими изменениями, экономическими кризисами, пандемией: признавать себя братьями и сестрами, признавать братьев и сестер в тех, кого мы встречаем, а для христиан – признавать в страдающем человеке, лик Иисуса, – это способ восстановления незыблемого достоинства каждого человека, созданного по образу Бога. Это также способ напомнить нам, что из нынешних трудностей мы никогда не сможем выйти в одиночку или друг против друга, Север против Юга, богатые против бедных, или же разделенными любым другим исключающим различием.

27 марта этого года, в самый разгар пандемии, Епископ Рима вознес молитву о всеобщем спасении на пустой площади Святого Петра, под шум дождя, в сопровождении одного только скорбного взгляда Распятого из Сан-Марчелло и полного любви взгляда Марии, Salus Populi Romani. «С наступлением бури, – сказал тогда Папа Франциск, – обрушился грим стереотипов, которые маскировали наши ʺэгоʺ, всегда переживающие за собственный имидж; и снова обнажилась та благословенная общая сопричастность, от которой нам не уйти: сопричастность как братьев». Центральная тема послания Папы и есть эта «благословенная общая сопричастность», делающая нас братьями и сестрами.

Братство и социальная дружба – темы, указанные в подзаголовке, – указывают на то, что объединяет мужчин и женщин: чувство, возникающее между людьми, которые не являются кровными родственниками, и выражающееся посредством доброжелательных поступков, разнообразной помощи и жестов щедрости в момент нужды. Это бескорыстное чувство к другим людям, и оно не зависит от каких-либо различий или происхождения. Вот почему не может быть никаких недоразумений или пристрастных толкований универсального и инклюзивного послания, вложенного в слова «Все братья».