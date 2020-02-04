Французский суд оправдал кардинала Барбарена

Апелляционный суд Лиона вынес 30 января оправдательный приговор по делу кардинала Филиппа Барбарена, который ранее был осужден за сокрытие фактов растления малолетних клириком его епархии. Сообщает портал Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

В марте 2019 года уголовный суд приговорил архиепископа Лионского к шести месяцам лишения свободы условно за то, что он не сообщил в компетентные органы об актах педофилии, совершенных священником Бернаром Прейна́ в период с 1971 по 1991 год. В ходе рассмотрения апелляции жертвы педофила требовали оставить приговор в силе, тогда как прокуратура выступила за оправдание прелата. «Суд принял решение в соответствии с законом, – заявил один из адвокатов кардинала Андре Сулье. – Если отступать от закона, всё пойдет не так». Выступая в суде, другой адвокат, Жан-Феликс Лючани, сказал: «Обвинять человека – это не защищать какое-то дело, это именно обвинять человека. А этот человек невиновен».

Апелляция кардинала Барбарена была удовлетворена всего через несколько дней после того, как на процессе Бенрара Прейна, который ранее был лишен прав клирика, прокурор потребовал приговорить 74-летнего растлителя к восьми годам тюрьмы. Слушания по этому делу возобновятся в марте. В ходе этого суда было подтверждено, что церковные власти крайне медленно реагировали на сигналы об аморальных поступках священника. При этом было отмечено, что преступления против несовершеннолетних Прейна совершил задолго до назначения Барбарена на Лионскую кафедру в 2002 году.

Как отмечают люди, лично знающие кардинала Барбарена, судебное преследование нанесло ему очень сильный удар. Не сумев вовремя адекватно отреагировать на ситуацию вокруг Прейна, иерарх сам оказался под судом. В марте 2019 года он подал Папе Франциску прошение об отставке, которое не было удовлетворено в ожидании окончательного приговора суда. Несмотря на это Барбарен оставил управление епархией, и, как полагают эксперты, едва ли вернется к архиепископскому служению.

Жертвы насилия теперь намерены обратиться в кассационный суд – это значит, что дело Барбарена окончательно не закрыто. Однако решение апелляционного суда ознаменовало важную веху в процессе. Франсуа Дево, президент ассоциации «Освобожденное слово», отстаивающей интересы жертв насилия, заявил, что он разочарован оправдательным приговором, однако ни о чем не жалеет. Благодаря действиям Ассоциации был принят ряд важных мер – в частности, увеличен срок давности по делам о растлении несовершеннолетних, пересмотрены сроки лишения свободы за сокрытие таких преступлений.

Между тем, в Ватикане было объявлено, что Папа Римский Франциск озвучит свое решение по делу кардинала Филиппа Барбарена «в то время, в которое пожелает». Со своей стороны, кардинал Филипп Барбарен, архиепископ Лионский и примас Галлии, заявил, что он намерен вновь подать Понтифику прошение об отставке. Выражая свою готовность вновь подать в отставку, 69-летний иерарх выразил надежду, что решение суда поможет открыть новую страницу в жизни католической общины Лиона.

Пользуясь случаем, Святой Престол снова заверил в своей близости к жертвам сексуального насилия, их семьям и всем верующим Лионской епархии. «Папа – на стороне Лионской Церкви, проходящей период тяжелых испытаний», – говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.