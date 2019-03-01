Французская супружеская пара, ложно обвинившая священника в педофилии, получила тюремный срок

Супруги из Франции, ложно обвинившие священника в педофилии, получили сегодня по три месяца тюрьмы с отсрочкой приговора. Пожилая пара решила оклеветать священника, чтобы разрешить имущественный спор. Об этом пишет Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные католические агентства.

Количество ложных обвинений священников в педофилии участилось в последнее время в связи с преданием гласности случаев реальных домогательств к несовершеннолетним. Именно такого рода клевета имела место в Детском центре в коммуне Бе (департамент Марна на северо-востоке Франции). В марте прошлого года 70-летние супруги Мари-Жанна и Жан-Луи Мартен сообщили правоохранительным органам, церковным властям и ассоциациям жертв педофилов, что священник, возглавляющий Центр на протяжении 20 лет, «приставал» различным образом к их родным внукам. По утверждениям жалобщиков, священник позволял себе недопустимые действия по отношению к четырем мальчикам.

В ходе расследования, начатого прокурором Эриком Вирбелем, вскоре было установлено, что священник ни в чем не повинен. Единственная «жертва», названная обвинявшими по имени, заявила, что ни разу не подвергалась сексуальной агрессии. Родители, которых упоминали инициаторы расследования, категорически опровергли слухи о приставании к их детям. В итоге в октябре 2018 г. расследование было закрыто, но прокурор на этом не остановился: он решил привлечь к уголовной ответственности пожилую чету за «клеветнические обвинения».

В ходе расследования открылись новые обстоятельства. «Стало очевидно, что между священником и его обвинителями имел место конфликт», – рассказал журналистам источник, близкий к следствию. Дело в том, что супруги долгое время бесплатно жили в помещении, принадлежащем Центру, оказывая взамен определенную помощь. Однако в дальнейшем условия изменились, и сложилась ситуация, типичная для конфликта между арендатором и хозяином жилья. Суд пришел к выводу, что обвинения в адрес священника имели единственную цель – доставить ему неприятности. 28 февраля этого года супруги Мартен были приговорены к трем месяцам лишения свободы с отсрочкой приведения приговора в исполнение и к штрафу в 500 евро.

Следует отметить, что как только клеветники подали жалобу на священника, епископ города Шалон-ан-Шампань Франсуа Туве, в юрисдикции которого находится коммуна Бе, отстранил его от служения и от общения с детьми на время разбирательства.