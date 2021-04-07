Франция: лотерея поможет сохранить в нынешнем году 18 объектов культурного наследия, в том числе 5 религиозных памятников

Четвертый сезон национальной французской лотереи «Миссия наследия» соберет в 2021 году средства для реставрации 18 памятников культурного наследия Франции, в числе которых пять религиозных, передает Благовест-инфо со ссылкой на сайт министерства культуры Франции.

«Миссия наследия» продолжает вместе с Министерством культуры незаменимую работу по сохранению наследия, находящегося под угрозой, отмечается в сообщении.

Среди религиозных объектов – памятники от XIV века до начала XX. В их числе — монастырь Маркассу в Катери;

— церковь Святого Иоанна Крестителя в Штенверке;

Церковь св. Марии в Суйаке

— аббатская церковь Святой Марии в Суйяке ;

— часовни Благовещения и Успения в Бриге;

— собор Святого Петра Святого Павла в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе;

Кроме того, некоторые архитектурные и исторические объекты из списка-2021 включают религиозные памятники, как, например, сельская ферма Вилларивон с часовней святого Андрея в коммуне Ле Шапель;

В числе 18 объектов — музей Марселя Пруста, дом Луи Пастера, бывшая детская тюрьма в Гийоме, конюшни Ришелье, ветряная мельница сахарного завода Руссель-Трианон.

Объекты, изображения которых появятся на игровых билетах лотереи «Миссия наследия», могут получить помощь порядка 300 тысяч евро. Стоимость билета – 15 евро.

Эта сумма не покрывает все требуемые на реставрацию средства, которые могут поступить из других источников. Так, например, издание региона Верхняя Франция, где расположен один из объектов списка 2021, отмечает, что этот выбор для церкви Святого Иоанна Предтечи является благом – предполагается финансирование реставрации крыши, колонны колокольни, укрепления купола и башни. «По оценкам Жоэля Девоса, мэра коммуны в 3600 жителей, в которой находится церковь, стоимость работ составляет около миллиона евро. В дополнение к потенциальным 300 тысяч евро «Миссии наследия», он надеется получить помощь в размере 240 тысяч евро от департамента, 150 тысяч евро от региона, 140 тысяч евро от государства и 50 тысяч евро от сообщества коммун», — пишет издание.

«Миссия наследия «была создана в 2018 году по предложению президента Франции. Эммануэль Макрон поручил возглавить фонд популярному телеведущему, ратующему за сохранение культурного наследия, Стефану Бергу. «С тех пор миссия по наследию оказала помощь 527 объектам в проведении восстановительных работ. На сегодняшний день более 260 объектов уже спасены (182 стройки ведутся и 78 завершены). В то время как многие строительные площадки в 2020 году были затронуты кризисом в области здравоохранения», — сообщается в пресс-релизе миссии на сайте министерства культуры Франции.

Каждый желающий может сообщить на сайт «Миссия наследия» о своем беспокойстве сохранностью памятников. «Благодаря всем гражданам, было обнаружено по всей Франции около 4000 объектов, находящихся под угрозой исчезновения», — сообщается на сайте Миссии. – Министерство культуры и Фонд наследия совместно выбирают приоритетные объекты».

Президент Франции поддерживает развитие этой инициативы. Так, в 2018 году он лично посетил один из объектов благотворительной лотереи — виллу Виардо в Буживале, где в XIX веке жил русский писатель Иван Сергеевич Тургенев и где находится часть его музея.

Доход от тиража первого розыгрыша лотереи «Миссия — наследие», в которой приняли участие около двух миллионов человек, на 30 процентов превысил доход от обычной лотереи и составил около 15 миллионов евро. В четвертый раз жителям страны предлагается купить лотерейные билеты и тем самым профинансировать реставрацию исторических памятников.