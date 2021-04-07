Франция: лотерея поможет сохранить в нынешнем году 18 объектов культурного наследия, в том числе 5 религиозных памятников

Франция: лотерея поможет сохранить в нынешнем году 18 объектов культурного наследия, в том числе 5 религиозных памятников

Апрель 07, 2021

Четвертый сезон национальной французской лотереи «Миссия наследия» соберет  в 2021 году средства для реставрации 18 памятников культурного наследия Франции, в числе которых пять религиозных, передает Благовест-инфо со ссылкой на сайт министерства культуры Франции.

«Миссия наследия» продолжает вместе с Министерством культуры незаменимую работу по сохранению наследия, находящегося под угрозой, отмечается в сообщении.

Среди религиозных объектов – памятники от XIV века до начала XX. В их числе — монастырь Маркассу в Катери;

— церковь Святого Иоанна Крестителя в Штенверке;

Церковь св. Марии в Суйаке

— аббатская церковь Святой Марии в Суйяке ;

— часовни Благовещения и Успения в Бриге;

— собор Святого Петра Святого Павла в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе;

Кроме того, некоторые архитектурные и исторические объекты из списка-2021 включают религиозные памятники, как, например, сельская ферма Вилларивон с часовней святого Андрея в коммуне Ле Шапель;

В числе 18 объектов — музей Марселя Пруста, дом Луи Пастера, бывшая детская тюрьма в Гийоме, конюшни Ришелье, ветряная мельница сахарного завода Руссель-Трианон.

Объекты, изображения которых появятся на игровых билетах лотереи «Миссия наследия», могут получить помощь порядка 300 тысяч евро. Стоимость билета – 15 евро.

Эта сумма не покрывает все требуемые на реставрацию средства, которые могут поступить из других источников. Так, например, издание региона  Верхняя , где расположен один из объектов списка 2021,  отмечает, что этот выбор для церкви Святого Иоанна Предтечи является благом – предполагается финансирование реставрации крыши, колонны колокольни, укрепления купола и башни. «По оценкам Жоэля Девоса, мэра коммуны в 3600 жителей, в которой находится церковь, стоимость работ составляет около миллиона евро. В дополнение к потенциальным 300 тысяч евро «Миссии наследия», он надеется получить помощь в размере 240 тысяч евро от департамента, 150 тысяч евро от региона, 140 тысяч евро от государства и 50 тысяч евро от сообщества коммун», — пишет издание.

«Миссия наследия «была создана в 2018 году по предложению президента Франции. Эммануэль Макрон поручил возглавить фонд популярному телеведущему, ратующему за сохранение культурного наследия, Стефану Бергу. «С тех пор миссия по наследию оказала помощь 527 объектам в проведении восстановительных работ. На сегодняшний день более 260 объектов уже спасены (182 стройки ведутся и 78 завершены). В то время как многие строительные площадки в 2020 году были затронуты кризисом в области здравоохранения», — сообщается в пресс-релизе миссии на сайте министерства культуры Франции.

Каждый желающий может сообщить на сайт «Миссия наследия» о своем беспокойстве сохранностью памятников. «Благодаря всем гражданам, было обнаружено по всей Франции около 4000 объектов, находящихся под угрозой исчезновения», — сообщается на сайте Миссии. – Министерство культуры и Фонд наследия совместно выбирают приоритетные объекты».

Президент Франции поддерживает развитие этой инициативы. Так, в 2018 году он лично посетил один из объектов благотворительной лотереи  — виллу Виардо в Буживале, где в XIX веке жил русский писатель Иван Сергеевич Тургенев и где находится часть его музея.

Доход от тиража первого розыгрыша лотереи «Миссия — наследие», в которой приняли участие около двух миллионов человек, на 30 процентов превысил доход от обычной лотереи и составил около 15 миллионов евро. В четвертый раз жителям страны предлагается купить лотерейные билеты и тем самым профинансировать реставрацию исторических памятников.

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