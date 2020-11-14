Фонд «Kirche in Not» выделил 5 миллионов евро на восстановление Бейрута

Папский фонд «Помощь Церкви в беде» объявил о втором пакете помощи пострадавшим от взрывов. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Взрывы 750 тонн нитрата аммония 4 августа в столице Ливана привели к смерти более 200 человек; более 6,5 тысяч были ранены и 300 тысяч лишились крова. Английское отделение Папского фонда «Помощь Церкви в беде» объявило о финансировании восстановления зданий, в том числе храмов. Это уже второй пакет помощи: первый пакет – для 5880 семей, потерявших жилье, — поступил в Бейрут уже через несколько дней после катастрофы.

Среди зданий, которые отстроит Папский фонд, — мелькитская церковь Святого Спасителя: взрывы снесли свод храма. Настоятель этой церкви священник Никола Риаши рассказал, что ремонт очень важен в этот период наступления холодов. «Мы хотим подарить надежду тем, кто еще остался здесь, — сказал священник. – Наша миссия заключается в том, чтобы нести свет в окружающем нас мраке. Без Креста не может быть христианства, Христос – наш пример. Быть христианами нелегко, но большинство нашего народа по-прежнему убеждено, что это – Земля Святая, и ее нельзя покидать».



На фото ниже — церковь Святого Спасителя до взрывов: