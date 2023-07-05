Fides: на фоне международной напряженности растет индустрия вооружений

Fides: на фоне международной напряженности растет индустрия вооружений

Июль 05, 2023

Информационное агентство Папских миссионерских обществ «Фидес» провело статистическое исследование на тему международных выставок вооружений, число которых растет на фоне международной напряженности, передает Vatican News.

В то время как настойчиво напоминает, что направлять огромные ресурсы на означает отнимать их у тех, кому не хватает самого необходимого для жизни, в разных странах мира проходят как традиционные, так и новые оружия и военной техники. Недавно международные биеннале открылись в Париже и Фарнборо; новые проходят в государствах, которые начали производить лишь недавно и хотят продвинуть их на международном рынке.

В исследовании агентства «Фидес» перечисляются, среди прочих, такие страны, как ЮАР, Тунис, Чили, Бразилия, Болгария, Чехия, ОАЭ и Япония: с начала 2022 года и по сегодняшний день всего было организовано как минимум 43 выставки. Страны, на территории которых проводятся подобные мероприятия, движимы прежде всего коммерческим интересом, но они преследуют также стратегические цели, желая утвердиться в качестве опорных пунктов для производителей оружия в соответствующих регионах, утверждает агентство «Фидес», в особенности останавливаясь на Объединенных Арабских Эмиратах: здесь проходит IDEX, самая крупная выставка вооружений на всем Ближнем Востоке, собирающая крупных и мелких производителей почти со всего мира. Помимо экономических интересов, ОАЭ желают достичь стратегической способности для вмешательства на Ближнем Востоке и в Северной Африке посредством продажи (а в некоторых случаях и дарения) оружия друзьям и союзникам.

Но и там, где индустрия вооружений стала развиваться лишь недавно, уже есть предприятия, которые в состоянии выиграть тендер для поставки оружия крупных державам, как произошло, например, с бразильскими учебными летательными аппаратами, закупленными Королевскими военно-воздушными силами Великобритании.

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