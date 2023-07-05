Fides: на фоне международной напряженности растет индустрия вооружений

Информационное агентство Папских миссионерских обществ «Фидес» провело статистическое исследование на тему международных выставок вооружений, число которых растет на фоне международной напряженности, передает Vatican News.

В то время как Папа Франциск настойчиво напоминает, что направлять огромные ресурсы на вооружения означает отнимать их у тех, кому не хватает самого необходимого для жизни, в разных странах мира проходят как традиционные, так и новые выставки оружия и военной техники. Недавно международные биеннале открылись в Париже и Фарнборо; новые выставки проходят в государствах, которые начали производить вооружения лишь недавно и хотят продвинуть их на международном рынке.

В исследовании агентства «Фидес» перечисляются, среди прочих, такие страны, как ЮАР, Тунис, Чили, Бразилия, Болгария, Чехия, ОАЭ и Япония: с начала 2022 года и по сегодняшний день всего было организовано как минимум 43 выставки. Страны, на территории которых проводятся подобные мероприятия, движимы прежде всего коммерческим интересом, но они преследуют также стратегические цели, желая утвердиться в качестве опорных пунктов для производителей оружия в соответствующих регионах, утверждает агентство «Фидес», в особенности останавливаясь на Объединенных Арабских Эмиратах: здесь проходит IDEX, самая крупная выставка вооружений на всем Ближнем Востоке, собирающая крупных и мелких производителей почти со всего мира. Помимо экономических интересов, ОАЭ желают достичь стратегической способности для вмешательства на Ближнем Востоке и в Северной Африке посредством продажи (а в некоторых случаях и дарения) оружия друзьям и союзникам.

Но и там, где индустрия вооружений стала развиваться лишь недавно, уже есть предприятия, которые в состоянии выиграть тендер для поставки оружия крупных державам, как произошло, например, с бразильскими учебными летательными аппаратами, закупленными Королевскими военно-воздушными силами Великобритании.