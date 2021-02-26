Европейские епископы критикуют резолюцию Европарламента об абортах в Польше

Католические епископы приводят те же аргументы, что и авторы опровергаемой ими резолюции, указывая на нарушение «верховенства права» и вмешательство в исключительные полномочия отдельных государств ЕС. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Постоянный комитет Комиссии епископских конференций Евросоюза обратился к президенту Европейского парламента Давиду Марии Сассоли с заявлением по поводу принятой 26 ноября резолюции, касающейся дальнейших ограничений «права на аборт» в Польше. Согласно этой резолюции, решение Конституционного суда Польши нарушает права человека. «Депутаты Европарламента, – гласит резолюция, – согласны с тем, что беспрепятственный и своевременный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья и уважение к репродуктивной автономии женщин и процесса принятия решений имеют решающее значение для защиты прав человека и гендерного равенства». По мнению Европарламента, постановление польского суда – это пример «захвата судебной власти и системного краха верховенства права».

В ответ на это епископы Евросоюза заявляют, что Католическая Церковь, которая делает всё возможное для поддержки женщин в трудных ситуациях, вызванных тяжелой или нежелательной беременности, призывает к защите также и рождающейся жизни. Иерархи отмечают, что необходимо оказывать женщинам с сложной ситуации всяческую помощь, но и защита детей как до, так и после рождения – это часть международных правовых стандартов, о чем свидетельствует, например, Конвенция ООН о правах ребенка. Епископы отмечают, что ни законодательство Европейского союза, ни Европейская конвенция о правах человека не предусматривают так называемого права на аборт, и этот вопрос относится к полномочиям составляющих его государств. Ссылаясь на упоминание Европарламента о верховенстве права, епископы напоминают, что оно требует и уважения исключительных полномочий стран-членов ЕС, национальных конституционных традиций и развития национальных законодательств. Постоянный комитет Комиссии епископских конференций Евросоюза цитирует и статью 51.2 Хартии Евросоюза об основных правах, в которой ясно говорится о том, что она «не создает никакой новой компетенции и никаких новых задач для Сообщества и Союза, и не изменяет компетенции и задач, определенных договорами». Кроме того, СОМЕСЕ встревожена тем, что резолюция ставит под угрозу право на отказ по соображениям совести, исходящее их права на свободу совести (оно закреплено в статье 10.1 Хартии Евросоюза об основных правах). Это усугубляется тем фактом, что в сфере здравоохранения те, кто хотят воспользоваться этим правом, часто становятся объектом дискриминации.

Епископы с горечью констатируют, что в тексте резолюции от 26 ноября ни слова нет об осуждении нападений на храмы, которые имели место в Польше в контексте протестов, связанных с законом об абортах.