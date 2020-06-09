«Это не происходит как в фильмах»: как в России служит экзорцист Католической Церкви

За последние два десятка лет в обществе сложились определенные представления о таком явлении, как экзорцизм. С одной стороны, в немалой степени на это повлияли тематические художественные фильмы. С другой – в YouTube можно найти достаточно большое количество роликов, снятых во время этих реальных обрядов.

За разъяснениями по вопросу, чем в действительности является экзорцизм, корреспондент Екатеринбургского агентства «Европейско-Азиатские Новости» (ЕАН) обратился к католическому священнику Хосе Марии Вегасу﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿.

Отец Хосе Мария Вегас – священник из монашеской конгрегации кларентинов, уроженец Испании. Кандидат философских наук. С середины 1990-х годов несет служение в России. С 1998 года преподает в единственной католической семинарии в России. В настоящее время занимает в ней должность префекта по науке, а также на протяжении около 10 лет является епархиальным экзорцистом.

— Отец Хосе, в последние несколько десятков лет представления об экзорцизме в обществе, складывались под влиянием медиа, фильмов и других подобных источников. Расскажите о точном определении экзорцизма в Католической Церкви.

— Экзорцизм — это сакраментальное служение, в котором Церковь через священника, действующего с разрешения епископа, изгоняет беса, если очевидно, что человек находится под влиянием дьявола. В данном случае Церковь опирается на авторитет Иисуса Христа, Который изгонял злых духов из людей.

Для того, чтобы заниматься этим служением, нужно верить Церкви, которая говорит, что кроме физического мира существует невидимый мир и есть Бог — Творец видимого и невидимого. Существуют также сотворенные Богом ангелы, обладающие умом и свободной волей. Соответственно, среди них есть те, которые могут восстать против Творца. И они ведут эту борьбу против Бога через нас, потому что для них Бог очень высоко. Поэтому они стараются доказать, что Бог не добрый, не всемогущий, вредя нам как Его творениям.

— Каким образом совершается это служение?

— Есть официальный обряд экзорцизма, содержащий определенные молитвы. В начальной части читается молитва на освящение воды и Литания всем святым. После мы читаем псалом, далее следует чтение Евангелия, после которого можно добавить проповедь. Потом священник возлагает руки на человека, одержимого злым духом, и далее следуют чтения Символа веры, молитвы Господней «Отче наш» и творится знамение креста.

После этого следует уже молитва экзорцизма. Первая называется просительной формулой, в которой священник просит Бога об одержимом. Вторая — это повелительная формула. Она от имени Иисуса Христа обращена к дьяволу или злому духу. Есть разные формулы. Например, дьяволу приказывают, чтобы он ушел из человека. Это можно повторять несколько раз. Зависит от ситуации, от того, насколько глубоко дьявол укоренился в человеке. Не всегда получается с первого раза добиться освобождения человека от влияния злых духов. Иногда на это требуется несколько лет.

— Есть ли разница: проводить экзорцизм в индивидуальном порядке или для большого количества людей, как можно увидеть это в православной традиции?

— В Православии действительно есть практика массовой отчитки, но это их традиция, и я не могу давать здесь оценок. В Католической Церкви иногда харизматичные экзорцисты тоже проводят обряды с присутствием массы людей. В Православии также есть экзорцисты, которые принимают только лично. Они совершают молитвы в индивидуальном порядке.

— Скептики и противники экзорцизма настаивают, что одержимость — это одно из проявлений психических заболеваний…

— Церковь требует до проведения экзорцизма проверить человека, в том числе на наличие психических отклонений или заболеваний. По этой причине экзорцисты работают вместе с психиатрами, чтобы определить: у человека заболевание или проблема духовного рода?

Распознать точно, когда человек испытывает чрезвычайное влияние дьявола, а когда у него физическое или психическое заболевание, — непростая задача. Симптомы могут не только быть схожими, но и могут иногда перемешиваться. Во всяком случае, первое условие для того, чтобы установить, духовная это болезнь или психическая, – это признать, что на самом деле существуют истинные явления духовного характера, которые не сводятся к психической сфере.

У нездорового человека это постоянные состояния с моментами обострения. Если у человека нет психических отклонений, то это одержимость или другие степени влияния дьявола. Нужно сказать, что одержимость или другие степени чрезвычайного влияния дьявола (как, например, наваждение) не несовместимы с благодатью Господа. Человек может быть в благодати, но всё равно страдать по необъяснимым причинам.

Когда я говорю, что нужно пойти к психиатру, дабы исключить наличие отклонений, тогда очень важно, чтобы психиатр был верующим, чтобы он мог рассмотреть все варианты происходящего с человеком, в том числе духовные проблемы. Неверующий специалист будет толковать только в одном ключе.

— Какие могут быть симптомы одержимости?

— Проявляются они по-разному. Человек чувствует дискомфорт, у него могут возникать кошмары, появляется необъяснимая для него самого ненависть к святыням. Он не может зайти в церковь, не может молиться. Эти признаки возникают в определенные моменты.

В целом в католическом богословии различают три уровня влияния дьявола на человека. Первое — это угнетение: внешнее воздействие злого духа. В этом случае человек без определенных причин испытывает усталость, боль, болезни. И медицинские специалисты в таких случаях не могут объяснить, почему это происходит с человеком. Второй уровень — наваждение, когда дьявол старается провоцировать в человеке отрицательные мысли и желания: отчаяние, недоверие, навязчивые мысли о самоубийстве и так далее. Наваждение как состояние непостоянно. Здесь характерно, что есть время покоя и есть моменты сильного нападения.

﻿﻿﻿И, наконец, третий уровень — одержимость, когда помимо вышеуказанных симптомов дьявол может управлять телом человека. Из практики экзорцизма можно сказать, что здесь проявляются такие симптомы, как говорение на неизвестном одержимому языке, ясновидение, проявление одержимым сил, превышающих его возраст или состояние. Но подлинная одержимость — явление крайне редкое.

— Может ли экзорцизм нанести вред здоровью?

— Мой опыт не подтверждает такого. Экзорцизм — это не магия, это молитва. Если есть реакции со стороны человека, то это не из-за молитвы, а из-за того, что у него проблемы. Иногда человек может очень резко отреагировать во время обряда, и нужно действовать разумно. Например, он может упасть или потерять сознание, и нужно позаботиться, чтобы кто-то его поддержал. Но сам экзорцизм, как говорит мой опыт, для здоровья не опасен. Это не происходит как в фильмах.

— Какими могут быть причины одержимости?

— Они могут быть очень разными. Человек подвергается влиянию диавола через практики оккультизма, спиритизма, некоторые практики New Age. Или же он был связан с сатанизмом, занимался магией, участвовал в эзотерических группах. Здесь он сам несет ответственность. Это самая прямая причина. Когда человек понимает, что это плохо, и пытается уйти из этого мира, именно тогда возникают проблемы — диавол старается удержать свою добычу.

Есть другие причины, когда человек не занимался этим непосредственно, но обращался к экстрасенсам, астрологам, «бабкам», чтобы решить свои материальные проблемы, улучшить здоровье, найти работу. Или обращался к этим людям, чтобы навести порчу или приворот на другого человека. Есть случаи, когда человек попал под влияние того мира потому, что родители отвезли его к экстрасенсам, когда он был в несознательном возрасте.

С одной стороны, к этим вещам относятся как к суеверию, но на самом деле эти вещи действуют на человека. Получается, что сам человек не занимался этим, но связывает себя с тем миром. В конечном итоге это поворачивается против него самого.

Наконец, есть вариант, когда человек сам ничего не делал, но на него пытаются влиять через наведение порчи или приворота. Иногда это тоже действует, хотя человек и невиновен. Естественно, возникает вопрос, почему так происходит, почему Бог позволяет. Но это из той же категории вопросов: почему Бог позволяет людям убивать друг друга? Люди могут навредить друг другу физически, экономически и точно так же духовно.

— С одной стороны, все больше людей позиционируют себя прогрессивными представителями общества и о таких вещах предпочитают говорить пренебрежительно. С другой – у нас в области и в Екатеринбурге есть устойчивый спрос на услуги экстрасенсов и тому подобных. Открываются магазины по продаже оккультных предметов, что также говорит о популярности этих течений. Как вы объясняете такой интерес?

— В человеческой природе есть религиозное начало. Хочет этого человек или нет. И если он не развивает это в правильном направлении, то возникают отклонения. Возникает интерес к тому миру, который всё-таки есть. Часто говорят, что, если исчезает один священник, появляются сто колдунов. Я считаю, что главная причина возрастающего интереса к оккультизму, к спиритизму — это ослабление христианской веры. Ее главная цель — это контакт с Богом, ответ на поиски. Если человек отказывается от такого пути, он ищет другие каналы, и эти пути очень опасны, сомнительны. Они приводят к ложным богам, которые на самом деле являются злыми духами.

— В интернете можно найти достаточно много видеороликов с обрядами экзорцизма в православных храмах. Этично ли делать такие записи и публиковать их?

— Я подобные ролики не смотрел, поэтому сложно оценивать. Полагаю, это частные инициативы, которые делаются без благословения Церкви.

— Вы допускаете, чтобы во время проведения обряда велась съемка?

— Иногда ко мне обращались журналисты с такими просьбами, но я не соглашался. Я не запрещаю присутствовать, чтобы вместе помолиться. Но с журналистами я осторожен потому, что среди ваших коллег есть люди, которые ищут скандальные материалы или пытаются спекулировать на этом. Хотя я не против того, чтобы просто пообщаться с журналистами.

— Напоследок, что бы вы пожелали жителям нашего (Уральского) региона?

— Чтобы они жили хорошо, были с Иисусом Христом, и бояться будет нечего. Здоровья и благополучия.

Источник: ЕАН