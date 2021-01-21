Еще раз о служениях чтеца и аколита. Для наших семинаристов Сергея и Александра они стали еще одним шагом на пути к священству. Напутственное слово Владыки Иосифа Верта

Совсем недавно опубликованное Апостольское послание Папы Франциска Spiritus Domini, которым Святейший Отец допустил к служению чтеца и аколита в стабильной и институциональной форме со специальным мандатом также и женщин, побудило многих верных еще раз задуматься о сущности этих служений, об их месте в составе Мистического Тела Иисуса Христа.



Напомним, что служение чтеца состоит в том, чтобы провозглашать Слово Божие на Литургии, за исключением Евангелия. В отсутствие диакона чтец также возглашает молитву верных, руководит пением и участием верных. Кроме того, чтец должен наставлять верных в достойном принятии Таинств. Он может возглавлять группу прихожан, которым даются временные и разовые поручения чтения Священного Писания. Чтец должен наставлять и готовить этих верных к осознанному и достойному исполнению таких поручений.

Аколит поставлен для помощи диакону и священнику в их служении при алтаре. Сам он является чрезвычайным служителем Евхаристии и может преподавать Святое Причастие, если священник или диакон не может этого сделать по болезни или старости, или если причащающихся очень много.

В 2011 г. Конференцией католических епископов России было принято решение о посвящении в служение чтецов и аколитов мужчин-мирян. Согласно этому постановлению, кандидатами в чтецы и аколиты могут быть мужчины, достигшие 25-летнего возраста, воцерковленные не менее трех лет, то есть имеющие опыт практики церковной жизни, и исполняющие какое-либо литургическое служение в приходе. Они должны вести достойную в моральном и духовном плане жизнь, быть «психически уравновешенными и социально адаптированными». Подготовка к поставлению предполагает особые курсы при Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге и духовные упражнения. Поставление в чтецы и аколиты совершается ординарием епархии или настоятелем монашеской общины, если кандидат к ней принадлежит.

Помимо того, в соответствии с древнейшей церковной традицией, посвящения в служение чтеца и аколита являются обязательными вехами на духовном пути мужчин, готовящихся принять Таинство священства. Вот и в преддверии прошедшего Рождества, 23 декабря 2020 г., Владыка Иосиф Верт совершил соответствующий обряд над двумя воспитанниками Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге, поставляя Александра Хайдукова в чтецы, а аколита Сергея Петрова – в кандидаты в священный сан. В связи с этим Преосвященный Иосиф произнес напутственное слово, текст которого мы предлагаем вниманию наших читателей:

Дорогие Сергей и Александр!

Вы оба уже не первый год продвигаетесь по пути к священству. Услышав однажды тихий призыв Господа нашего Иисуса Христа – «Следуй за Мной», – вы в предсеминарии испытывали его, испытывали это свое призвание при поддержке духовного наставника и, сопровождаемые им, через духовные упражнения, молитву, через углубление познания Христа и Его Церкви, через познание призвания апостолов и их проповеди Благой Вести. Сможем ли и мы так же полностью подчинить свою жизнь служению Евангелию, Церкви, как это делали апостолы? Сможем ли мы отречься себя, чтобы служить братьям и сестрам? Сможем ли мы, если потребуется, отдать свою жизнь за них как отдал ее Иисус Христос, как отдали ее апостолы, мученики прошлых времён и XX века, как отдали жизнь многие священники теперь, во время пандемии совершая святое служение народу Божьему?

На этом пути к священству есть этапы и вехи, которые вы проходите. Это поставления в низшие служения – в лекторы (чтецы), аколиты, а также обряд принятия в кандидаты в священный сан. Они уже являются прообразами будущего рукоположения в священный сан.

Дорогие!

Кроме испытания на крепость, вы встречаете на пути к священству и много радости и утешения. Быть близкими со Христом – это и есть наибольшая радость. Итак, не бойтесь, приободритесь!

19 декабря мы отмечали столетие рукоположения епископа-исповедника Александра Хиры. И я вспоминаю, как он уже в преклонном возрасте, пройдя через ГУЛАГ, преследования и унижения, уверенно и радостно говорил о своем призвании: «Если бы Господь сто раз даровал мне жизнь и сто раз дал бы мне выбор, я бы сто раз выбрал священство!».