Папа: женщины могут быть чтецами и аколитами

Папа Франциск изменил Кодекс канонического права, придав законный статус тому, что уже происходит на практике: доступу мирянок к служению Слова Божьего и алтаря.

Папа Франциск подписал апостольское послание по собственному почину (motu proprio), согласно которому служение чтеца и аколита отныне будут открыты и для женщин, в стабильной и институциональной форме со специальным мандатом. Уже не одно десятилетие женщины читают Слово Божье на литургии в храме, служат министрантами у алтаря и преподают священное Причастие: во многих общинах по всему миру эта практика получила авторизацию со стороны епископов. Однако до сих пор это служение осуществлялось без институционального мандата, в обход решения святого Папы Павла VI, который в 1972 году предоставил доступ к этим служениям только для мужчин-мирян. Теперь же Папа Франциск, следуя проницательности последних Синодов епископов, распорядился сделать женское присутствие на алтаре официальным.

В апостольском послании Spiritus Domini Святейший Отец изменяет первый параграф 230 канона Кодекса канонического права, оговаривая, что на вышеупомянутые постоянные служения могут назначаться и женщины; для приобретения законного статуса таких служений должен совершаться предписанный литургический обряд. Новая формулировка канона гласит: «Миряне, достигшие того возраста и обладающие теми дарованиями, которые определены декретом конференции епископов, по совершении предписанного литургического обряда могут назначаться на постоянное служение чтеца или аколита». Таким образом отменяется определение «мужчина-мирянин».

Папа уточняет, что его документ стал ответом на рекомендации, сформулированные на различных синодальных ассамблеях: «В последние годы мы достигли развития доктрины, подчеркнув, что определённые служения, учреждённые Церковью, имеют в своей основе общее условие принятия крещения и полученного в этом Таинстве царственного священства». Кроме того, Святейший Отец отмечает, что церковные служения мирян «существенно отличаются от служения клириков, получаемого в Таинстве Священства».

Послание motu proprio сопровождается письмом на имя префекта Конгрегации вероучения кардинала Луиса Франсиско Ладариа Феррера, в котором Папа объясняет богословские причины своего решения. Святейший Отец связывает их с обновлением, начатым Вторым Ватиканским собором, а также с безотлагательной необходимостью «открыть заново совместную церковную ответственность всех крещёных, и особенно миссию мирян».

В письме ватиканскому кардиналу Папа напоминает о словах святого Иоанна Павла II, согласно которому «Церковь никоим образом не может преподавать священническое рукоположение женщинам», однако для служений, не связанных со священством, можно – и сегодня кажется целесообразным – преодолеть это ограничение». Святейший Отец отмечает:

«Предоставление мирянам обоих полов возможности доступа к служению аколита и чтеца в силу их участия в священстве крещеных будет способствовать признанию, также посредством литургического акта (учреждения), того драгоценного вклада, который в течение долгого времени многие миряне, в том числе женщины, вносят в жизнь и миссию Церкви. ‹…› Решение предоставить также и женщинам эти обязанности, что влечёт за собой стабильность, общественное признание и мандат со стороны епископа, делает более эффективным в Церкви всеобщее участие в трудах благовестия».

Источник: Vatican News