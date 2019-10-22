Еще один католический священник погиб насильственной смертью

В Кении убили еще одного католического священника, — сообщает агентство Седмица. Тело 43-летнего отца Михаэле Кьенго нашли через неделю после того, как он был похищен по дороге в свой приход. Нападавшие сначала задушили его, а затем перерезали ему горло. Полиции удалось задержать двух из четырех участников жестокого убийства.

В последний раз отца Кьенго видели неделю назад, когда он посещал своих родителей. После того, как он подвез на автомобиле домой своего сотрудника, поздно вечером он возвращался домой на том же автомобиле. Нападавшие остановили его, угрожая оружием, и похитили. Перед тем как убить священника, нападавшие заставили его снять деньги с его счета в местном банке. Один из задержанных имел при себе мобильный телефон и банковскую карту убитого священника. 25-летний преступник рассказал полиции, где находится тело покойного, и каким образом его убили. Тело убиенного закопали вблизи реки в 100 км. к северу от столицы Кении – Найроби. Причины убийства полиция выясняет и продолжает поиски еще двух подозреваемых.

Михаэле Кьенго был рукоположен в сан священника в 2012 году и с тех пор он непрерывно служил в приходе Тхат. В течение этого года в мире было убито 20 священников Католической Церкви.