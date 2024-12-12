Епископы Европы: ЕС нуждается в координаторе по борьбе с христианофобией

Комиссия епископских конференций Евросоюза (COMECE) предложила рассмотреть возможность назначения координатора ЕС для противодействия ненависти к христианам. Такое заявление было сделано на 27 Европейском молитвенном завтраке, который прошёл 4 декабря в стенах Европейского парламента в Брюсселе. Передает русская служба Vatican News.

Ежегодная молитвенная встреча, учреждённая ещё в 1998 году, объединяет представителей самых разных сфер — от политики до культуры. В этом году ключевой темой мероприятия стала защита свободы вероисповедания в Европе; обсуждались текущие проблемы и возможные пути их решения.

Алессандро Кальканьо, советник Комиссии епископских конференций Евросоюза по правам человека, отметил: защита религиозной свободы должна охватывать все её аспекты, в том числе на институциональном уровне. По его словам, Церкви и религиозные общины должны иметь возможность свободно осуществлять свою деятельность, не сталкиваясь с предубеждениями или необоснованными препятствиями.

«Свобода вероисповедания слишком часто воспринимается как “спорное право”, а её коллективный аспект, в отличие от индивидуального, остаётся недооценённым», — заявил Кальканьо. Он предложил учредить должность координатора ЕС для борьбы с враждебностью по отношению к христианам, отметив, что аналогичные функции уже выполняются для защиты от антисемитизма и антиисламской враждебности. «Это не вопрос создания образа жертвы, а обеспечение равного доступа к инструментам защиты», — уточнил он.

Комиссия епископских конференций Европейского Союза (COMECE) отметила необходимость включения в политику ЕС вопросов защиты религиозной свободы, включая охрану культовых объектов и защиту персональных данных. Кроме того, Алессандро Кальканьо подчеркнул роль религиозной грамотности в предотвращении дискриминации.

В завершение молитвенной встречи президент Комиссии епископских конференций Европейского союза (СОМЕСЕ) монсеньор Мариано Крочата произнёс заключительную молитву и благословил всех участников.