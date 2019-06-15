Епископ Переславский и Угличский встретился с Папой Римским

Епископ Переславский и Угличский Феоктист встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом епископ написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла в рамках IV Летнего института для представителей Русской Православной Церкви в рамках культурного взаимодействия между Московским Патриархатом и Римско-Католической Церковью. Епископ Феоктист в этом году возглавляет русскую делегацию по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также епископ совершил молебен в катакомбах Святого Каллиста — одном из памятников раннехристианской эпохи. Визит проходит с 8 по 15 июня.