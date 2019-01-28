Двое христиан в Иране отказались отречься от веры в Христа в обмен на освобождение из заключения

Суд в Иране отправил в тюрьму дожидаться вердикта по обвинению в «подрывной пропаганде» двух христиан, отказавшихся отречься от веры в Христа в обмен на освобождение.

Христиане Сахеб Фадай и Фатемех Бахтери получили 15 января во время очередного заседания суда по рассмотрению апелляции заманчивые предложения от своих судей Хассана Бабаи и Ахмада Заргара. Судьи предложили им отказаться от веры в Иисуса в обмен на освобождение, как стало известно международной христианской правозащитной организации «Всемирная солидарность христиан» (Christian Solidarity Worldwide, CSW) со штаб-квартирой в Великобритании. «После категорического отказа их вновь отправили в камеры дожидаться решения суда по апелляции» – сообщает новостная служба CSW.

Фадая и Бахтери держат в заключении по обвинению в «подрывной пропаганде против государственной власти», которая выражалась в том, что они обсуждали доктрины христианского вероучения в домашней молельне, обговаривая при этом вопросы «Вознесения Господнего и истинности Библейского вероучения», по данным CSW. Кто-то донес на них, и их арестовали по обвинению в «подрыве основ вероучения ислама» путем обсуждения этих запретных тем христианского богословия. Суд признал их виновными и приговорил Фадая к 18 месяцам, а Бахтери к 22 месяцам тюремного заключения в сентябре прошлого года. Защитники христиан подали апелляцию на это решение суда, и слушание апелляционного суда было назначено на 15 января. Перед слушанием судьи и предложили обвиняемым отречься от веры в Христа в обмен на свободу.

При этом Фадай уже отбывает срок 10-летнего заключения по другому приговору – за «действия по подрыву национальной безопасности» путем «распространения сионистской христианской веры» и учреждение «надомных храмов». Как сообщает правозащитная организация WorldWatchMonitor, его арестовали в 2016 году вместе со священниками Юсефом Надакхани, Мохаммадрезой Омиди и Яссером Моссаибзадехом.

«Приговор, вынесенный г-дам Фадаю и Бахтери за проповедь христианского вероучения не только является грубым нарушением свободы вероисповедания, но и криминализует саму христианскую веру, которую на словах защищает конституция Ирана – говорит Мервин Томас, глава CSW. – У нас вызывает глубокую тревогу тот факт, что судьи Бабаи и Заргар продолжают вести судебное дело по рассмотрению апелляции — несмотря на незаконное и неприемлемое требование от отречении от веры, выдвинутое ими обвиняемым. Эти судьи уже отвергли предыдущую апелляцию, поданную по делу Фадая, и явно пристрастны, ибо сами участвуют в прямом нарушении основных прав человека».

«Мы призываем к отмене судебного приговора по делу Фадая и Бахтери и ожидаем, что власти Ирана будут в дальнейшем обеспечивать беспристрастность и справедливость при рассмотрении судебных обвинений против представителей религиозных меньшинств, – подчеркивает Томас. – Мы призываем правительство Ирана положить конец всем формам преследований и унижений, которым подвергаются мирные религиозные общины в этой стране, и незамедлительно освободить всех несчастных, отбывающих тюремные сроки за свою веру и духовные убеждения».



Источник: Седмица.ру