Двенадцать христиан погибли в результате нападения боевиков «Боко харам» на северо-востоке Нигерии

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе назвал деятельность террористической организации «Боко харам» бросающей вызов всему миру и требующей безотлагательной реакции.

В воскресенье 1 ноября 2020 года террористы группировки «Боко харам» напали на деревню, в которой преобладает христианское население, вблизи города Чибок в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает The Christian Post. В результате нападения 12 христиан, в том числе протестантский пастор, были убиты. Боевики похитили трех женщин и четырех детей, сожгли дома. Нападение произошло утром, когда в деревне шли церковные службы.

«Уже более десяти лет боевики из организации «Боко харам», которую ООН внесла в список террористических, держат в страхе христианское население Нигерии», — подчеркнул В.В. Кипшидзе.

«Мне лично не раз приходилось слышать рассказы нигерийских христиан о зверствах, которые творит «Боко харам», и вот в очередной раз их жертвами стали 12 человек, убитых за веру», — добавил представитель Церкви.

«Думаю, что у небезразличных государств должно хватить воли, чтобы остановить насилие, защитить невинных христиан Нигерии от творимого террористами, цинично прикрывающих свою сатанинскую ненависть религией», — заключил В.В. Кипшидзе.

О беспрецедентных гонениях на христиан в Африке неоднократно говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В частности, на II Бакинском саммите религиозных лидеров в ноябре прошлого года предстоятель Русской Православной Церкви заявил: «Говоря о гонениях на христиан, нельзя обойти вниманием проблему Африки. Целый ряд государств южнее Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан. И я призываю всех людей доброй воли к тому, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания».

Источник: Патриархия.ру

(На фото — женщины-христианки молятся во время воскресной службы в нигерийской деревне)