Документальный фильм «Катехуменат» от проекта MINISTRANT PRESS (ВИДЕО)

Новый проект MINISTRANT PRESS представляет цикл короткометражных документальных христианских фильмов.

Вступление в катехуменат — первый публичный и важный шаг на пути нового христианина, который хочет принять крещение в католической церкви. Получив своё первое благословение, Христос принял их в свой дом. Новым катехуменам предстоит путь познания и изучения Слова Божьего, тайны веры и всех обрядов церкви, что бы стать полноценными членами нашей общины.

Помолимся о катехуменах, чтобы Отец Небесный помогал им с каждым днем все полнее познавать Христа.