Действующий Папа и Папа на покое получили прививку от коронавируса

В рамках кампании вакцинации против коронавируса, которая началась накануне в Ватикане, 14 января 2021 г. получили первую дозу прививки Папа Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI. Об этом сообщил журналистам директор Зала печати Святого Престола Маттео Бруни.

Папа Франциск заявил о своей готовности привиться от COVID-19 в недавнем интервью итальянскому телевизионному Canale 5, подчеркнув при этом, что речь здесь идет об «этическом выборе», от которого зависит не только собственная жизнь, но и жизнь других людей, и высказав убеждение, что вакцинацию должны пройти все.

То, что прививку получит Бенедикт XVI, несколько дней назад подтвердил его личный секретарь, архиепископ Георг Генсвайн. Папа на покое выразил намерение пройти вакцинацию вместе со всеми насельниками монастыря Mater Ecclesiae, в котором он избрал себе резиденцию.

По материалам Vatican News