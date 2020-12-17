Детали разрушенных пожаром часов собора Парижской Богоматери изготовят в Санкт-Петербурге

Петербургский завод «Ракета» поможет в воссоздании часов собора Парижской Богоматери, разрушенных во время пожара в апреле 2019 года, сообщается на сайте ассоциации, созданной французскими специалистами для воссоздания пострадавшего механизма. Отмечается, что сейчас сотрудники российского часового завода занимаются изучением конструкции часов. Об этом говорится в материале РИА Новости.

«Специалисты изучают часы COLLIN, чтобы понять, какие детали могут быть изготовлены на петербургском предприятии», – сказано в сообщении. В фонде подчеркивают, что географическая удаленность не станет препятствием реконструкции часового механизма, и благодарят российских мастеров за участие в деле восстановления собора. «Инженеры ‘Ракеты’ уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе ‘Ракета’ в Санкт-Петербурге», – сообщила пресс-служба петербургского завода. На предприятии отмечают, что во Франции утрачена технология производства таких монументальных часов, в то время как «Ракета» имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире – монументальных часов в атриуме центрального «Детского мира» в Москве: он весит 4.5 тонны, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.

Напомним, что 5 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному разрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.