День открытых дверей и новые учебные программы Института св. Фомы

Институт св. Фомы в Москве приглашает на День открытых дверей, который пройдёт в субботу 17 июня в 15-00 (мск).

Подробнее о программе и о возможности подключиться онлайн:

https://www.sfoma.ru/services/events/den-otkrytykh-dverey

Также открыт набор на учебные программы 2023-2024 гг., которые начнутся с 1 сентября. Обучение проходит очно и дистанционно. Узнать больше можно из прикрепленных ниже буклетов и на сайте

www.sfoma.ru.



По сообщению Информационной службы Архиепархии