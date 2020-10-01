Дело похищенной Майры Шахбаз: новый виток в борьбе за справедливость

Неожиданный поворот произошел в деле похищенной в Пакистане 14-летней католички Майры Шахбаз. Суд затребовал новые данные и постановил провести медицинское освидетельствование.

Пытаясь вернуть девочку в семью, ее родственники уже около пяти месяцев пытается доказать через суд, что мусульманин Мохаммад Накаш ее похитил, шантажом заставил вступить с ним в брак и принять ислам.

До сих пор по итогам всех слушаний решения выносились исключительно в пользу ответчика на основании того, что девочка, как утверждалось, добровольно приняла ислам, допускающий браки с несовершеннолетними. Однако после последнего заседания 23-го сентября, на которое Накаш не явился, суд затребовал новые данные, записи по делу, свидетельства о рождении и браке Майры Шахбаз и постановил провести медицинское освидетельствование для подтверждения факта сексуального насилия.

18 августа, через две недели после того, как было вынесено последнее решение суда, признававшее брак законным, Майра пришла в полицию с заявлением, что ей удалось сбежать из дома Накаша в Фейсалабаде. Она предъявила мужу ряд обвинений, в том числе и в том, что он ее похитил под дулом пистолета, одурманивал наркотическими средствами, силой заставил ее отказаться от своей религии, принять ислам и вступить с ним в брак. По заявлению Майры, Накаш шантажировал ее, угрожая обнародовать видео ее группового изнасилования. Кроме того, Майра обвинила Накаша в том, что он заставил ее заниматься проституцией. По словам девочки, Накаш угрожал убить ее и всех ее родственников, если она вернется в семью.

Центральный аргумент защиты – свидетельство о рождении и другие официальные документы, которые подтверждают, что на момент вступления в брак с Накашем Майре было всего 13 лет.

Представитель исламского духовенства, чья подпись стоит на свидетельстве о браке, позднее признал, что документ был поддельным.

На заседании 23-го сентября суд потребовал, чтобы Майра прошла медицинское освидетельствование на предмет сексуального насилия, однако с учетом того, что с момента ее побега прошло уже несколько недель, можно сомневаться в том, будет ли от этого результат.

В интервью благотворительной организации «Помощь церкви в нужде» адвокат похищенной девочки Сумера Шафик сказала: «Семья Майры встревожена угрозами Накаша похитить ее снова и убить и ее саму, и ее родственников». По словам адвоката, Майра не будет в безопасности, даже если дело будет выиграно: «Поскольку Майра бросила мужа и вернулась в семью, в глазах Накаша и его единомышленников она навсегда останется отступницей от ислама, и они будут требовать ее смерти».

Угрозы в адрес девочки и ее семьи продолжают поступать. При том, что семья скрывается и что по решению суда ей обеспечена круглосуточная полицейская охрана, гарантировать полную безопасность невозможно. По словам адвоката, несколько дней назад соседи семьи Шахбаз сообщили, что неизвестные и подозрительные люди расспрашивали об их местонахождении. «Вся семья напугана», – добавила адвокат девочки.



Источник: Благовест-инфо