Пакистан: сбежавшей от мужа-мусульманина девочке-христианке угрожают смертью

14-летняя христианка Майра Шахбаз, дело о похищении и принуждении к браку которой рассматривается в разных инстанциях судебной системы Пакистана уже более трех месяцев, сбежала из дома мужа, Мохамада Накаша, и предъявила ему обвинение в изнасиловании и шантаже. После этого Накаш и его сторонники стали угрожать смертью девушке и ее семье. Адвокат Сумайра Шафик, которая представляет интересы Майры Шахбаз, считает угрозы реальными; она потребовала круглосуточной полицейской охраны для жертвы похищения и ее родственников. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ACN.

28 апреля этого года во время прогулки у собственного дома под дулом пистолета Майра была похищена мусульманином Мохамедом Накашем, который впоследствии насильно на ней женился и заставил принять ислам. На первом слушании дела в мировом суде Фейсалабада девочку отстоять не удалось: Накаш предъявил поддельные документы, согласно которым она была совершеннолетней, и суд признал этот брак законным. В начале августа у семьи похищенной девочки появилась надежда: окружной суд Фейсалабада вынес решение о переселении Майры на период доследования в приют для женщин. Однако 4 августа судья Высокого суда в Лахоре Раджа Мухаммад Шахид Аббаси отменил решение окружного суда. Свой вердикт он мотивировал переходом девочки в ислам.

В интервью католическому фонду «Помощь церкви в нужде» Сумайра Шафик сообщила, что ее требование обеспечить Майре и ее семье полицейскую охрану до окончания следствия было удовлетворено. Помимо этого Шафик подала ходатайство о признании перехода Майры Шахбаз в ислам и ее брака недействительными. В своем заявлении адвокат указывает, что эти решения были приняты под давлением и в результате шантажа, т.к. похитители угрожали девочке, что опубликуют видео сексуальных сцен с ее участием. «Вне всяких сомнений, жизнь Майры в опасности, ведь в этой мусульманской стране ее возвращение в христианство не признают, – сказала Сумайра Шафик. – Сейчас Майра и ее семья вынуждены скрываться. Наша задача – сделать все, чтобы обеспечить им безопасность».

Через две недели после решения Высокого суда в Лахоре о признании брака Майры Шахбаз с Накашем действительным Майра подала заявление в полицию. Девушка сообщала, что ей удалось сбежать из дома Накаша, и обвиняла его в сексуальном насилии, шантаже, а также в том, что он насильно заставил ее перейти в ислам и стать его женой. После бегства девочки все ее семья была вынуждена скрываться, однако сейчас Сумайре Шафик, которой передал защиту девочки ее прежний адвокат Халиль Тахир Сандху, удалось найти для нее безопасное убежище. «Нам важно, чтобы на Западе узнали, что может происходить с такими людьми, как Майра. Тогда, возможно, под давлением общественного мнения станет возможно гарантировать им безопасность».

По словам пакистанского правозащитника Саджида Кристофера, «в Пакистане обвинения в вероотступничестве весьма серьезны, особенно если ты – несовершеннолетняя девочка-христианка из бедной семьи». Как благотворительная организация, которая видит свою задачу в том, чтобы поддерживать преследуемых христиан, «Помощь церкви в нужде» намерена сделать все необходимое, чтобы о подобных случаях насилия и притеснения становилось известно общественности. Помимо этого, католический фонд обеспечивает юридическую поддержку и содействие верующим Пакистана, которым может угрожать тюремное заключение или смертная казнь по обвинениям, связанным с религиозной ненавистью.