Декрет о предоставлении дара особых Индульгенций по случаю Юбилейного Года Святого Иосифа, объявленного Папой Франциском

Сегодня исполняется 150 лет от издания Декрета Quemadmodum Deus, которым блаженный Папа Пий IX, движимый тяжелыми и скорбными обстоятельствами, в которых находилась окруженная людской враждебностью Церковь, провозгласил Святого Иосифа Покровителем Католической Церкви.

С желанием продолжить вверение себя всей Церковью могущественному покровительству Хранителя Иисуса, Папа Франциск постановил, что с сего дня, годовщины Декрета о провозглашении и одновременно дня, посвященного Пресвятой Непорочной Деве и Обручнице чистейшего Иосифа, и до 8 декабря 2021 будет праздноваться особый Год Святого Иосифа, в течение которого каждый верный сможет, по его примеру, ежедневно укреплять свою жизнь веры в совершенном следовании воле Божией. Все верные получат возможность своими молитвами и добрыми делами получить, с помощью святого Иосифа, главы Святого Семейства из Назарета, утешение и укрепление в тяжких человеческих и общественных испытаниях, в которых находится современный мир.

На протяжении истории Церкви широко развивалось почитание Хранителя Искупителя, которое не только воздает ему литургическое почитание, одно из самых высоких после Матери Божией, его Обручницы, но и признает за ним многочисленные покровительства. Учительство Церкви продолжает открывать древние и новые сокровища в личности Святого Иосифа, как хозяин дома в Евангелии от Марка, который «выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф 13, 52). Более совершенному достижению этих целей поможет дар Индульгенции, который Апостольская Пенитенциария благосклонно предоставляет в течение Года Святого Иосифа посредством данного Декрета, изданного в согласии с решением Папы Франциска.

Полная Индульгенция предоставляется при соблюдении обычных условий (тáинственная исповедь, Святое Причастие и молитва в намерениях Святейшего Отца) всем верным, которые в духе отчуждения от всякого греха примут участие в праздновании Года Святого Иосифа в случаях и способами, указанными этой Апостольской Пенитенциарией.

-а. Святой Иосиф, подлинный человек веры, приглашает нас заново открыть сыновние отношения с Отцом, обновить верность молитве, с глубоким распознанием внимать воле Божьей и отвечать на неё. Полная Индульгенция предоставляется тем, кто будет размышлять над молитвой «Отче наш» не менее 30 минут или примет участие хотя бы в однодневных духовных упражнениях, включающих размышления о святом Иосифе.

-б. Евангелие называет Святого Иосифа «мужем праведным» (ср. Мф 1, 19): Он, опекун «тайны, стоящей в основании сердца и души» [1] , хранитель тайны Божией и потому лучший покровитель внутренней подсудности, побуждает нас заново открывать ценность молчания, благоразумия и верности в исполнении наших обязанностей». Добродетель справедливости, примерным образом практикуемая святым Иосифом, является законом милосердия: именно «Божье милосердие приводит истинную справедливость к свершению» [2] . Поэтому полную Индульгенцию могут также обрести те, кто, следуя примеру святого Иосифа, совершит дело телесного или духовного милосердия.

-в. Принципиальным аспектом призвания Святого Иосифа является то, что он является опекуном Святого Семейства из Назарета, Обручником Пресвятой Девы Марии и законным отцом Иисуса. Поэтому,чтобы побудить христианские семьи к воссозданию подобной атмосферы сокровенного единства, любви и молитвы, которая царила в Святом Семействе, полная Индульгенция предоставляется при чтении Святого Розария в семьях и в помолвленных парах.

-г. 1 мая 1955 года Слуга Божий Пий XII учредил праздник Святого Иосифа Труженика «с намерением, чтобы достоинство труда было признано всеми и вдохновляло общественную жизнь и законы, основанные на справедливом распределении прав и обязанностей» [3] . Поэтому дар полной Индульгенции может получить тот, кто ежедневно вверяет собственную работу защите святого Иосифа и каждый верный, который в молитве обратится к заступничеству Ремесленника из Назарета, чтобы ищущие работу нашли её, а работа всех была более достойной.

-д. Бегство Святого Семейства в Египет показывает, что «Бог пребывает там, где человеку грозит опасность; там, где он страдает, где убегает, где его отвергают и забывают о нём». [4]

Полная Индульгенция предоставляется верным, которые будут читать Литании святому Иосифу (в латинской традиции) или Акафист святому Иосифу полностью или частично (в византийской традиции), либо иную молитву этому святому, соответствующую другим литургическим традициям, прося о Церкви, преследуемой внутри и снаружи, об утешении всех христиан, страдающих от всякого рода гонений.

Святая Тереза Авильская признавала святого Иосифа защитником во всех обстоятельствах жизни: «Кажется, что другим святым Бог позволил приходить с помощью в той или другой нужде, а я познала, что славный святой Иосиф распространяет свое покровительство на всё». [5] В более недавнее время святой Иоанн Павел II заявлял о «новой актуальности святого Иосифа для современной Церкви в контексте нового христианского тысячелетия». [6].

Чтобы подтвердить всеобщее покровительство святого Иосифа над Церковью, в дополнение к вышеуказанным обстоятельствам Апостольская Пенитенциария предоставляет дар полной Индульгенции верным, которые прочитают любую законно утвержденную молитву Святому Иосифу, например, «К тебе, блаженный Иосиф», или совершат дело благочестия в честь святого Иосифа, особенно в праздники 19 марта и 1 мая, в праздник Святого Семейства, в воскресенье святого Иосифа (согласно византийской традиции), 19 числа каждого месяца и в каждую среду — день, посвящённый памяти Святого в латинской традиции.

В существующих чрезвычайных санитарных обстоятельствах дар полной Индульгенции особым образом распространяется на пожилых, больных, умирающих и на всех, кто по законным причинам не может выйти из дома», и кто в духе отвержения всякого греха, а также с намерением как только будет возможно исполнить три обычных условия, у себя дома или там, где они вынуждены пребывать, совершит дело благочестия в честь святого Иосифа, утешителя больных и покровителя благой смерти, с упованием вверяя Богу свои страдания и невзгоды.

Для того, чтобы пастырски облегчить обретение божественной благодати по власти Ключей, данная Апостольская Пенитенциария горячо просит, чтобы все священники, обладающие соответствующими полномочиями, с щедростью и расположенностью совершали Таинство Примирения и часто причащали больных.

Настоящий Декрет действителен в течение Года Святого Иосифа, несмотря ни на какие противоречащие этому решения.

Дано в Риме, в палатах Апостольской Пенитенциарии, 8 декабря 2020.

Кардинал Мауро Пьяченца, Верховный Пенитенциарий

Кшиштоф Ныкель, управляющий

№ 866/20/I

1. Пий XI, Речь по случаю провозглашения героических добродетелей Слуги Божией Эмилии де

Виалар, “L’Osservatore Romano”, год LXXV, n. 67, 20-21 марта 1935, 1.

2. Франциск, Общая аудиенция, 3 февраля 2016.

3. Пий XII, Речь по случаю торжества Святого Иосифа Труженика (1 мая 1955) в

Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVII, 71-76.

4. Франциск, Ангел Господень (29 декабря 2013).

5. Тереза Авильская, Vita, VI,6.

6. Иоанн Павел II, Апостольское обращение Redemptoris Custos о личности и миссии святого

Иосифа в жизни Христа и Церкви (15 августа 1989), 32.

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве