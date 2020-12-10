Дар индульгенций в Год святого Иосифа

Апостольская пенитенциария предоставила верующим возможность в течение года получить особые индульгенции, связанные с почитанием святого Иосифа, «главы небесного семейства из Назарета»; особое внимание уделяется тем, кто страдает в это время пандемии.

Напомним, что индульгенция – это не отпущение грехов, но освобождение от временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Исповеди; этот дар Церкви может быть получен не только для себя, но и для усопших, для отпущения их временной кары в чистилище.

Святой Иосиф – это «сокровище, которое Церковь продолжает открывать», говорится в новом декрете Апостольской пенитенциарии за подписью кардинала Мауро Пьяченцы. Папа Франциск посвятил Обручнику Пресвятой Девы специальный год по случаю 150-летия его провозглашения небесным покровителем Вселенской Церкви. Отсюда возникло решение пенитенциарии: в соответствии с волей Святейшего Отца предоставить верующим полную индульгенцию (с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года) на обычных условиях, в которые входят Таинство Исповеди, Святое Причастие и молитва о нуждах Папы Римского.

В Год святого Иосифа все верующие – в духе отчуждённости от всякого греха – смогут стяжать дар индульгенции различными способами, указанными в документе Апостольской пенитенциарии.

Этим особым церковным даром смогут воспользоваться те, кто будут размышлять над молитвой «Отче наш» не менее 30 минут или примут участие хотя бы в однодневных духовных упражнениях, включающих размышления о святом Иосифе. «Святой Иосиф, истинный человек веры, приглашает нас заново открыть сыновние отношения с Небесным Отцом, обновить верность молитве, с глубоким распознанием внимать воле Божьей и отвечать на неё», – говорится в декрете Ватикана.

Полную индульгенцию можно также обрести, совершив дело телесного или духовного милосердия, следуя примеру святого Иосифа, хранителя тайны Божьей, который «побуждает нас заново открывать ценность молчания, благоразумия и верности в исполнении наших обязанностей». Добродетель справедливости, практикуемая святым Иосифом, является законом милосердия: именно «Божье милосердие приводит истинную справедливость к свершению».

Еще одним из способов стяжать дар индульгенции является чтение Святого Розария в семье и в помолвленных парах. Святой Иосиф был супругом Марии, отцом Иисуса и опекуном Семейства из Назарета: именно в семье процветало его призвание. Поэтому Апостольская пенитенциария приглашает христианские семьи к воссозданию «подобной атмосферы сокровенного единства, любви и молитвы, которая царила в Святом Семействе».

Тот, кто с уверенностью обратится к «ремесленнику из Назарета», дабы найти работу или прося о том, чтобы она была достойной для всех, также сможет получить полную индульгенцию; эта милость распространяется и на тех, кто «ежедневно будут вверять свою деятельность опеке святого Иосифа». В 1955 годуа Папа Римский Пий XII учредил 1 мая праздник святого «с намерением, чтобы достоинство труда было признано всеми и вдохновляло общественную жизнь и законы, основанные на справедливом распределении прав и обязанностей».

Декрет Апостольской пенитенциарии предусматривает индульгенцию и для «верующих, которые будут читать литании святому Иосифу (в латинской традиции) или акафист святому Иосифу полностью или частично (в византийской традиции), либо иную молитву этому святому, соответствующую другим литургическим традициям». Кроме того, можно возносить молитвы о преследуемой Церкви, об утешении христиан, страдающих от всякого рода гонений. «Бегство Святого Семейства в Египет показывает, что Бог пребывает там, где человеку грозит опасность; там, где он страдает, где убегает, где его отвергают и забывают о нём».

Другие случаи стяжания полной индульгенции относятся к «любой молитве или благочестивому акту в честь святого Иосифа», официально одобренным Церковью (например, «К тебе, блаженный Иосиф»), особенно «в праздники 19 марта и 1 мая, в праздник Святого Семейства, в воскресенье святого Иосифа (согласно византийской традиции), 19 числа каждого месяца и в каждую среду, – день, посвящённый памяти святого в латинской традиции».

Декрет напоминает о покровительстве святого Иосифа над Вселенской Церковью, приводя слова святой Терезы Авильской, которая почитала его, готового помочь во многих нуждах, больше других святых. Папа Иоанн Павел II заявлял о новой актуальности святого Иосифа для современной Церкви в контексте очередного христианского тысячелетия.

Особое внимание декрет уделяет пострадавшим от пандемии COVID-19. В документе подчёркивается, что «дар полной индульгенции особенно распространяется на стариков, больных, умирающих и на всех, кто по законным причинам не может выйти из дома». Каждый из них, вознося «благочестивую молитву святому Иосифу, с упованием вверяя Богу свои страдания и невзгоды, получит этот дар» в духе отчуждённости от всякого греха, а также с намерением «как можно скорее исполнить три обычных условия стяжания индульгенции, – у себя дома или там, где он вынужден пребывать».

Последний призыв относится к священникам, дабы они с особым великодушием совершали Таинство Примирения и часто причащали больных.



Источник: Vatican News