Данные нового социологического анализа показывают причины оттока молодежи из церкви в США

Данные нового социологического анализа в США показывают причины оттока молодежи из протестантских церквей, в особенности в возрасте 18-22 лет, когда ее покидают две трети молодых прихожан, сообщает Christianity Today.

Сегодня сразу после окончания школы церковь оставляет чуть меньше молодежи, чем десять лет назад, но причины по которым американцы оставляют церковь изменились.

Данные опроса, проведенного аналитическим центром LifeWay Research в 2018 году и опубликованные на днях, показывают, что 66 процентов американцев 23-30 лет признают, что оставили церковь в течение года по достижении 18 лет – а в 2007 году таковых было 70 процентов. В целом это обычное явление для молодых прихожан при резкой смене образа жизни, когда они поступают в колледж вдали от дома или приступают к работе. Аналитики LifeWay Research установили на обширном массиве социологических данных, что около двух третей этим юных отпавших со временем возвращаются в церковь.

Однако в наши дни юные христиане намного чаще приводят самые разные причины своего ухода – от политических до духовных. В 2017 году их доля достигла 70%, а десять лет назад их было лишь 52%. Оба последних опроса переставших ходить в церковь юных американцев (которые не реже 2 раз в месяц и не менее года ходили в протестантский храм во время учебы в школы) показывают, что основной причиной их ухода из церкви является отъезд на учебу в колледж. Среди других причин ухода из церкви упоминаются: ощущение, что прихожане и духовники лицемерны, неискренни в своей вере (32%); отчуждение от церковной жизни (29%); и отсутствие перспектив для духовного служения молодежи (24%).

Примечательно, что многие в наши дни уходят из-за политических несогласий в конгрегациях. Четверть недавно отпавших молодых христиан (25%) говорит, что на их решение повлияли возросшие в последнее время раздоры по политическим и социальным вопросам – а в 2007 году таковых было лишь 15%. Последний опрос был проведен после президентских выборов 2016 года, когда противоречия и расколы столь обострились, что обнажили и усугубили недовольство молодежи в вопросах расовых отношений, социальной справедливостью, прав ЛГБТ-групп и др.

В наше время, когда многие церкви США собирают под свои своды «предсказуемые кластеры политических единомышленников», по определению канадского философа Джеймса Смита, идеологически чуждым прихожанам все труднее удержаться в приходской среде. Как сообщало издание Cristianity Today в прошлом году, после избрания Трампа произошел резкий отток из церквей новообращенных и евангеликов всех возрастов, в особенности тех, кто поддерживал Хилари Клинтон и ощутил себя чужаком среди торжествующих политических противников в конгрегации.

Молодые люди нередко уходят из церкви – одни на время, а другие навсегда – и в попытке найти комфортную среду, разделяющую их политические взгляды и духовные убеждения. По окончании школы многие находят желанную среду общения в колледже или университете. Четверть 18-22-летних респондентов в опросе 2007 года и треть в опросе 2017 года указали, что оставили церковь просто потому, что «уехали поступать в колледж». А среди тех, кто успешно поступил, эта доля еще выше – 47%. Эту закономерность подтверждают и другие исследования, причем аналитики указывают, что это совсем не влияние учебы или профессуры, а просто результат смены образа жизни и независимости, отчуждения от семьи – сопровождаемого так называемой «подростковой амнезией». «Нельзя сказать, что они решительно отвергают церковь, – пишет Эд Стетзер, бывший директор аналитического центра LifeWay Research. – В большинстве своем они просто теряют связь с церковью и перестают считать ее важной частью своей жизни». Их тех, кто отпал от церкви на год и более во время учебы в колледже (в возрасте 18-22 лет), 31% вернулись к регулярным посещениям службы, а 29% так и не вернулись.

По данным аналитиков LifeWay Research, посещаемость церкви достигает кульминации в возрасте 15 лет, когда три четверти (75%) подростков постоянно ходят в церковь. Затем процент постоянных прихожан быстро падает к 18 годам, опускаясь до 40% к 19 годам и до 30% к 21 году, после чего эта цифра держится практически на постоянном уровне до 30-летнего возраста.

Одной из причин уходов является и внутренняя церковная среда. Так, в 2007 году половина (55%) отпавших указывали недовольство священником, мирянами, службами или своей ролью в приходе среди причин своего ухода, а в 2017 году таковых было уже 73%. «Слишком большая занятость» фигурировала среди причин ухода 22% юных прихожан в 2007 году и 20% в 2017 году.

Каковы бы ни были причины расставания молодежи с церковью, все же большинство, как выяснилось, не отвергает веру как таковую, хотя за десятилетие и возросла доля тех, чьи взгляды на христианство претерпели существенные изменения. В 2017 году лишь 10 процентов молодых людей указали «утрату веры в Бога» как причину своего ухода, но это все же вдвое больше, чем в 2007 году. Из молодых людей, ранее постоянно ходивших в протестантские церкви, но отпавших на время или навсегда, лишь 7% считают себя неверующими – либо атеистами (3%), либо агностиками (4%). Остальные же до сих пор считают себя протестантами (49%) или внецерковными христианами (21%), а 10 процентов указывают, что перешли в лоно Римско-Католической Церкви.

В то время как многие молодые люди оставляют церковь в результате резкой смены образа жизни (поступление в колледж), разочарования ханжеством мирян и клира, или недовольства политикой церкви, те, кто остается среди постоянных прихожан, приводят свои причины. Одни говорят, что «церковь является жизненно важной частью моей жизни» (56%), а другие указывают, что «церковь помогает и наставляет меня в повседневной жизни» (54%).

Примечательно, что церковная протестантская молодежь в целом меньше подвержена недовольству общественной и личной жизнью, чем отпавшая часть. Она также замечает проявления лицемерия, осуждения, пристрастий, устаревших стереотипов и прочих людских недостатков в церковной жизни ряда приходов, но не придает этим естественным проблемам столь большого значения. А те молодые христиане, кто на время отпал от церкви, а затем вернулся, чаще всего указывают среди причин своего поступка поощрение родных (37%), личное побуждение к возврату в церковь (32%), а также ощущение, что Господь призывает их вернуться (28%).



Источник: Седмица