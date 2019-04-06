Четвертая великопостная проповедь отца Раньеро Канталамессы: поклонение Богу — это привилегия и пророчество

Свою четвёртую великопостную проповедь 5 апреля проповедник Папского Дома отец Раньеро Канталамесса посвятил теме «Господу Богу твоему поклоняйся». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к Папе Франциску и членам Римской Курии в Ватикане, отец-капуцин отметил, что термин «поклонение» вначале означал глубокий поклон человека перед кем-либо, лицом ниц, в знак благоговения и смирения. Именно в таком смысле слово «поклонение» используется в Евангелиях и в Книге Откровения Святого Иоанна. Это единственный религиозный акт, который «не может быть совершён ни перед кем другим, даже перед Богородицей, но только пред Богом». Приводя выражение св. Григория Великого, о. Канталамесса отметил, что «поклоняться» означает «возносить перед Богом гимн безмолвия». «Если мы действительно хотим остановить блуждающие мысли, то должны это делать простыми и короткими словами, например, ‘аминь, аминь’. Поклоняться означает признавать Бога Богом, а себя — Божьим творением», — подчеркнул проповедник Папского Дома. В акте поклонения «мы приносим в жертву самих себя, собственную славу и самодостаточность», мы свергаем с себя фальшь, «освобождаем истину от несправедливости». В поклонении Творцу, отметил иеромонах, «предвосхищается возвращение всего сущего к Богу». Поклоняющийся «подобен воде, которая находит мир, истекая в море; он похож на птицу, которая радуется в потоках ветра».

Поклонение Богу — это великая привилегия, и человек в ней особо нуждается. Церковь, отметил о. Канталамесса, знает одну особенную форму поклонения: евхаристическую. Этот «относительно недавний плод христианского благочестия» начал развиваться на Западе, начиная с XI века: «Пребывая в покое и молчании перед Иисусом в Пресвятом Таинстве или перед одной из Его икон, человек отказывается от собственных планов и освобождает место для замысла Господа Христа; тогда в его сердце проникает свет Божий и исцеляет его».

Во время евхаристического поклонения «происходит нечто, напоминающее о том, что происходит весной на деревьях», и это похоже на процесс фотосинтеза, отметил о. Канталамесса: «Из веток вырастают зелёные листья; они впитывают определённые элементы атмосферы, которые под воздействием солнечного света закрепляются и превращаются в пищу для растения. Без этих зелёных листочков растение не смогло бы расти и приносить плоды, оно не смогло бы регенерировать кислород, которым мы дышим. Мы должны быть похожими на эти зелёные листья».

О. Канталамесса также напомнил, что «поэт Джузеппе Унгаретти, созерцая однажды утром восход солнца у моря, написал стихотворение, состоящее лишь из двух очень коротких строчек, всего из трёх слов: ‘Озаряюсь светом необъятного’. Это слова может произнести и тот, кто поклоняется Пресвятому Таинству. Одному Богу известно, сколько скрытых милостей выпало на долю Церкви благодаря этим поклоняющимся душам».

Проповедник Папского Дома отметил, что в 1967 году началось католическое харизматическое обновление: «За пятьдесят лет оно коснулось и обновило миллионы верующих, рождая в Церкви бесчисленные новые реалии, личные и общинные». Это вовсе не церковное движение в общепринятом смысле этого слова, а «течение благодати, предназначенное для всей Церкви, излияние Святого Духа, в Котором она отчаянно нуждается».

Евхаристическое поклонение, по словам о. Канталамессы, является также «одной из самых эффективных форм благовестия»: «Таким опытом обладают многие приходы и общины, включившие его в свой ежедневный или недельный распорядок. Видя людей, которые вечером или ночью безмолвно поклоняются Пресвятому Таинству в освещённой церкви, многие прохожие заходят в храм и вскоре восклицают: ‘Здесь есть Бог!’».

Христианское поклонение не предназначено для «глубоких поисков самого себя»: это всегда переплетение двух взглядов, и даже если порой мы опускаем глаза, Господь всегда смотрит на нас. Размышляя об Иисусе в Таинстве алтаря, о. Канталамесса подчеркнул: «Мы исполняем пророчество, данное в момент смерти Иисуса на Кресте: ‘Воззрят на Того, Которого пронзили’ (Ин 19:37). Такое созерцание уже само по себе является пророчеством, ибо оно предвосхищает то, что мы будем делать вечно в небесном Иерусалиме. Это самое эсхатологическое и пророческое деяние, которое можно осуществить в Церкви. В финале всего Агнец больше не будет приноситься в жертву, Его плотью не будут питаться. Тогда прекратятся и освящение, и Причастие, но не прекратится созерцание Агнца, принесённого за нас в жертву».