Бывший священник Бернар Прейна приговорен к пяти годам строгого режима

Бывший клирик Лионской епархии Бернар Прейна́ был приговорен 16 марта к пяти годам строгого режима. Французский суд признал его виновным в растлении несовершеннолетних скаутов. Приговор оказался достаточно мягким: государственное обвинение требовало отправить его за решетку на срок от восьми до десяти лет. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

75-летнего Прейна́ судили в закрытом процессе: ни пресса, ни публика не была допущена во дворец правосудия из-за эпидемии коронавируса. Подсудимый признал факты сексуальных домогательств к мальчикам в период между 1971 и 1991 гг. В июле 2019 года церковные власти лишили его статуса клирика (по канонам Католической Церкви возведение в священный сан нельзя отменить ни при каких обстоятельствах).

Дело Прейна́ спровоцировало дело кардинала Филиппа Барбарена, который возглавил Лионскую епархию в 2002 году – то есть намного позже, чем Прейна́ совершал свои преступления. Несмотря на это, кардинала обвинили в укрывательстве. В 2019 году Барбарен был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно, но в январе текущего года оправдан апелляционным судом. Несмотря на оправдательный приговор иерарх настоял на своей отставке и ушел с Лионской кафедры.