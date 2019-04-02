Бывший протестантский пастор Ульф Экман стал гостем католической общины Москвы: «Я — очень счастливый католик»

«Я встретил Христа, когда мне было 20 лет. Я ничего не знал о Нем, но Он всё знал обо мне», – так начал рассказ о своем духовном пути известный христианский миссионер Ульф Экман. О том, как он служил Христу в протестантской Церкви, о своем знакомстве с католичеством и о том, как он вместе с женой Биргиттой решил стать членом Католической Церкви, гость из Швеции рассказал 28 марта на встрече в куриальном помещении при Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Ульф Экман приехал в столицу России по личному приглашению архиепископа-митрополита Павла Пецци, ординария Архиепархии Божией Матери в Москве.

Встреча со Христом привела в свое время юного Экмана в Лютеранскую Церковь Швеции. «Я был протестантом, и Господь дал мне большую любовь ко Христу и к чтению Священного Писания, потребность говорить о Христе с другими», – рассказывал миссионер. Он не останавливался подробно на том, что в начале 80-х годов решил покинуть Церковь Швеции и основать харизматическую Церковь «Слово жизни» в Упсале и «Библейскую школу» (сеть религиозных курсов во многих странах мира, в том числе – в России, Украине, Армении, Израиле и т.д.). Он лишь отметил: «Я был очень сильно вовлечен в мобилизацию мирян, чтобы они возрастали в Слове Божьем, знали как можно больше о Святом Духе, вдохновлялись на миссию. Это и привело меня в Россию, в страны Восточной Европы, Азии – по всему миру я говорил о Христе». Вспоминая те годы, У. Экман анализирует стиль проповеди и самосознание протестантов: по его словам, протестантам свойственно «переживать встречу со Христом настолько сильно, что этот опыт переживания кажется им единственно верным и возможным… Мне кажется, протестанты чрезмерно активны…, у них есть проблема исключительности: я христианин, а ты – нет». Для протестантов на первом месте – Христос и Евангелие, но Церкви как таковой они не придают особого значения, считая ее неким «прагматичным институтом», созданным людьми. Сам он имел весьма предвзятое представление о Католической Церкви, основанное на социальных, политических и культурных предрассудках, усвоенных из светских СМИ. Кроме того, в Швеции редко встретишь католиков, добавил выступавший.

Но Дух Святой, считает он, открыл ему «новое видение»: «Узнай суть Церкви!» – услышал я в сердце своем эту фразу». Это произошло в Риме: будучи на площади Святого Петра во время Папской аудиенции, Ульф и его жена Биргитта были удивлены бурным выражением радости, с которой верующие встречали Иоанна Павла II. «Мы, конечно, тоже радовались на наших протестантских собраниях, но с этим было не сравнить!» – вспоминал он. А тут еще незнакомый человек вдруг спросил у шведа-туриста: «Кто для тебя Папа?» – «Епископ Рима», – дипломатично ответил Экман, но сам, по его признанию, уже знал, что Папа «больше, чем епископ Рима». Этот эпизод, а также встречи и общение со «счастливыми католиками» в Италии и в Израиле «перевернули» его видение.

Далее к супругам Экманам пришло понимание, что необходимо отказаться от негативных стереотипов и «открыть свое сердце», чтобы узнать, что же такое Католическая Церковь. Именно она, эта Церковь, сохранила те основные характеристики, которые усваивает Церкви Никео-Цареградский Символ веры – «единая, святая, вселенская и апостольская», сделал вывод Экман. По его словам, протестанты тоже исповедуют его, но это не мешает им разделиться более чем на 40 тыс. деноминаций, не помышляя о единстве и вселенскости. Что касается апостольской преемственности, то именно этому аспекту в католичестве, совершенно не свойственному менталитету протестантов, Экман придает большое значение. Он также обнаружил большие пробелы в своих знаниях о христианстве: таинства, святые, страдания Христа, поклонение Деве Марии – все это было за пределами прежнего «харизматического понимания Библии», вспоминал проповедник.

Тем временем в его жизни возникло множество неразрешимых проблем, он искал решение и совершенно не думал о том, что в этом ему может помочь Католическая Церковь. Он вообще не хотел становиться католиком. Но Святой Дух, как верит Экман, привел его именно в лоно Католической Церкви. Вслед за ним туда же устремилась и жена – этому способствовало то, что в год, когда отмечалось 700-летие святой Бригитты Шведской, она много читала о святой, чье имя носила. По словам Экмана, его супругу поразило «пророческое служение святой, ее смелость, любовь ко Христу». Да еще и оказалось, что мужа святой звали Ульф…

Откровения св. Бригитты, ее беседы с Пресвятой Девой побудили Экманов сделать новое открытие: «У меня как у протестанта был негативный взгляд на Марию, мы совершенно не признавали католического взгляда на Нее. Но мы стали изучать и удивились: оказывается, я раньше просто не замечал, как много о Ней говорится в Библии, ведь Мария – это абсолютный центр! Без Христа нет Марии, но без Марии нет и Христа». Так, шаг за шагом, Экманы открывали для себя всё новые стороны католичества: принятие благодати через Евхаристию и другие Таинства, поклонение святым и Марии, повторяя на каждом этапе: «Я даже не подозревал, как невежествен я был!» Всё, что противопоставлялось в протестантизме: Писание – традиции, действие Святого Духа – Таинствам, личная жизнь – общинной, внутренняя жизнь – внешней, – всё это соединилось для четы Экманов воедино, когда они в 2014 г. присоединились к Католической Церкви. По словам главы семейства, они восприняли это как дар Христа и преисполнены благодарности.



«Я – очень счастливый католик. Я читаю Библию еще больше, я верю во Христа больше, чем когда бы то ни было. Но я не говорю: становитесь католиками. Я просто желаю всем вам оставаться открытыми, и тогда вы будете полны радости, потому что Дух Святой будет вести вас», – обратился Ульф Экман к слушателям. В заключение он отметил также, что много думает и молится о единстве христиан: «Все христиане, принявшие Крещение во Христе, – части Его Тела. Мы разъединены, но работа Духа Святого приведет нас друг ко другу. Я уверен: Господь хочет, чтобы Католическая Церковь, православные и протестанты были ближе. Господь хочет видимого единства, и однажды это произойдет».

Источник: Благовест-инфо

Смотрите также репортаж о встрече с Ульфом Экманом на сайте Архиепархии Божией Матери