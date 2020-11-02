Бывший нунций в США просит Трампа не допустить всеобщего локдауна

Бывший апостольский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом избежать приостановки экономической системы и всеобщих локдаунов в период второй волны коронавируса.

«Именно вы, господин президент, являетесь тем, кто противостоит последней атаке детей тьмы. Поэтому все люди доброй воли должны осознать эпохальную важность предстоящих выборов: не ради той или иной политической программы, а ради общего мотива ваших действий, которые в данном конкретном историческом контексте воплощают тот мир, наш мир, который другие хотят отменить посредством блокировки», — написал бывший ватиканский дипломат в своем открытом обращении.

Письмо, которое сегодня цитирует Интерфакс-религия, написано в преддверии намеченных на 3 ноября президентских выборов в США.

«Никто до прошлого февраля, — пишет монс. Вигано, — никогда бы не подумал, что во всех наших городах граждан будут арестовывать просто за то, что они хотят пройтись по улице, подышать свежим воздухом, открыть свой бизнес, пойти в церковь по воскресеньям. Но теперь это происходит во всем мире, даже в Италии, которую многие американцы считают маленькой волшебной страной с ее древними памятниками, церквями, очаровательными городами и характерными деревнями».

По словам иерарха, в то время как политики забаррикадировались в своих дворцах и провозглашают декреты, «подобно персидским сатрапам», бизнес терпит крах, магазины закрываются, а люди не могут жить, путешествовать, работать и молиться.

Вигано предупреждает, что политики во многих странах хотят провести «большую перезагрузку» мировой экономики, которая с 2008 года переживает череду кризисов. Эта перезагрузка, считает католический прелат, будет проводиться с помощью принудительных мер, которые резко ограничат личную свободу и свободу всего населения.

«Эта великая перезагрузка обречена на провал, потому что те, кто ее планировал, не понимают, что все еще есть люди, готовые выйти на улицы, чтобы защитить свои права, защитить своих близких, дать будущее своим детям и внукам», — считает архиепископ.

В этом контексте монс. Вигано считает, что президент Трамп — тот человек, на которого сейчас смотрит мир, чтобы противостоять надвигающейся «великой перезагрузке».